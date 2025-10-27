Un lunes de mercados con pantallas verdes

La sensación con la que abrirán hoy los mercados en el día después de las elecciones, es de calma, certidumbre, y confirmación de rumbo.



Más allá de las dificultades de las últimas ocho semanas, el resultado de ayer termina fortaleciendo políticamente al presidente Javier Milei ante los inversores locales e internacionales, pero sobre todas las cosas, frente al presidente Donald Trump.



La previa de la elección de medio término en 2025, fue verdaderamente trabajosa y traumática para el gobierno en términos financieros y cambiarios, con inestabilidad de tasas, escasa acumulación de reservas, riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, y un dólar oficial perforando la banda superior de flotación.

La primer certeza es que el gobierno logrará las bancas propias necesarias para comenzar a cimentar el camino a las reformas de fondo: tributaria, laboral y previsional. La segunda, es que debería iniciar un periodo de mayor calma cambiaria y financiera.



En ese marco la estrategia del oficialismo a nivel nacional, fue plantear un plebiscito de gestión. El mensaje de las urnas a nivel nacional, fue un respaldo rotundo, aún en medio de la tormenta económica de lo que lleva el segundo semestre del año.



De cara a lo que viene, la primer certeza es que el gobierno logrará las bancas propias necesarias para comenzar a cimentar el camino a las reformas de fondo: tributaria, laboral y previsional. No le alcanzará para tener mayorías propias, pero sí para negociar en una posición de mayor fortaleza con los bloques aliados y con los gobernadores más cercanos.



La segunda certeza es que el apoyo de los Estados Unidos ahora sí comenzará a ser relevante. El resultado a favor significará la materialización de la ayuda comprometida por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.



En lo inmediato, la supervivencia de las bandas de flotación (¿con alguna corrección?) es mucho más probable, y es de esperar una baja ostensible del riesgo país esta semana.