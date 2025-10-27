Euforia en los mercados tras el triunfo de La Libertad Avanza: el dólar cerró a $1460 y las acciones suben hasta 50%

Tras el triunfo de LLA, el dólar bajó a $1460 y las acciones argentinas volaron hasta 50%.

La victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas generó este lunes una reacción inmediata de los mercados financieros. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta el 50% en la apertura, mientras que los bonos soberanos treparon hasta 24% y el riesgo país descendió a 680 puntos, su menor nivel en meses.

El dólar oficial cerró la jornada a $1460 en las pantallas del Banco Nación, lo que representa una baja de $55 respecto del cierre del viernes. En tanto, el dólar blue operó en torno a los $1460, después de haber escalado $40 la semana pasada y cerrar el viernes a $1525, informó TN.

«Las acciones y los bonos suben, el riesgo país cae. Efectivamente, se ha disipado fuertemente el riesgo de la vuelta del populismo», afirmó el presidente Javier Milei en declaraciones televisivas tras conocerse los resultados.

Acciones y bonos en alza

Entre los papeles que lideraron las ganancias en el exterior se destacaron Banco Supervielle (+47%), BBVA (+41,1%), Grupo Galicia (+40%) y Banco Macro (+38,1%).

En el segmento de deuda, los bonos argentinos avanzaron hasta 24%, impulsados por la expectativa de la recompra de títulos anunciada por el Gobierno la semana pasada.

Pese a la mejora, el riesgo país medido por JP Morgan se mantiene por encima de los 1000 puntos, aunque con una tendencia descendente.

Movimientos en el mercado cambiario

En el mercado mayorista, el tipo de cambio mostró una jornada de alta volatilidad: abrió a $1370, retrocedió hasta $1355 y cerró en $1435. Según la banda de flotación cambiaria publicada por el Banco Central, el límite superior se ubica este lunes en $1494,04.

Analistas destacaron que la reducción de las cotizaciones podría ser aprovechada por el BCRA o el Tesoro para recomprar dólares y reforzar las reservas internacionales.

En tanto, los dólares financieros también operaron a la baja: el MEP cotizó a $1438 y el contado con liquidación (CCL), a $1449.

El Gobierno ratificó el rumbo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la reacción del mercado y aseguró que el programa económico «se mantendrá sin cambios».

«El dólar se va a mantener dentro de las bandas», afirmó el funcionario, al tiempo que insistió en que la política cambiaria seguirá bajo control.

En la misma línea, el designado canciller Pablo Quirno sostuvo que «no hay incertidumbre ni modificaciones en el programa económico que seguimos desde diciembre de 2023».

La estabilización cambiaria se produce en un contexto en el que el BID y el Banco Mundial preparan inversiones por US$7000 millones en la Argentina, destinadas a reforzar proyectos de infraestructura y desarrollo.