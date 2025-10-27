JP Morgan pronosticó una baja del riesgo país y cambió las proyecciones sobre el dólar tras el resultado de las elecciones

El banco internacional JP Morgan hizo un análisis del escenario financiero argentino. Cambió sus previsiones para el riesgo país y el dólar, luego de los resultados de las elecciones legislativas que marcaron un triunfo de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.

JP Morgan sobre el riesgo país luego de las elecciones

En su documento, la entidad señaló que «el rendimiento EMBIGD de Argentina podría bajar 440 puntos básicos para llegar al 10,2% mínimo alcanzado el 9 de enero de 2025 y aún estaría 170 y 206 puntos básicos por encima de Egipto y Pakistán, respectivamente”.

El riesgo país fue de 1.081 puntos el viernes anterior a la elección. Según las proyecciones del reporte de la entidad en enero sería de 627.

Suba de bonos argentinos y respaldo de Estados Unidos

Además se marcó una suba de los bonos argentinos. “incluso una recuperación para igualar el rendimiento del 11,4% de los bonos de Ecuador 2035 se traduciría en un aumento de precio de 9 dólares para los bonos argentinos 2035”, analizó el informe de JP Morgan que citó Infobae.

También se mencionó el respaldo público que se hizo de Estados Unidos a Argentina. “El apoyo de EE.UU. debería potenciar la recuperación. No solo los activos argentinos se ven respaldados por el resultado político, sino que el respaldo prometido de EE.UU. implica medidas concretas adicionales para impulsar la demanda de bonos en dólares, incluyendo potenciales recompras», resaltó.

Marcó que con los resultados de los comicios ya definidos, «los mercados pueden volver a una narrativa de ciclo virtuoso de políticas anclado en la disciplina fiscal y ahora probablemente reforzado por esfuerzos para incrementar las reservas internacionales”.

Y agregó: «Todo esto nos sugiere que cualquier recuperación de los bonos argentinos tras el resultado mejor de lo esperado no debe venderse; por el contrario, los mercados podrían entrar en un periodo prolongado de convergencia hacia otros soberanos más riesgosos”, dijo el documento de JP Morgan.

Tras las elecciones, qué dijo JP Morgan del esquema cambiario

Por otro lado, se habló del esquema cambiario. “Mientras las recientes semanas expusieron las vulnerabilidades del sistema de bandas, que carece de flexibilidad ante shocks, podría ser necesario algún ajuste cambiario para restaurar la acumulación de reservas”.

También se afirmó que «la combinación de un resultado electoral sólido y un apoyo estadounidense continuo compra tiempo para implementar potenciales cambios, especialmente si un rally cambiario devuelve la moneda dentro de las bandas y la aleja del límite superior”.