El Gobierno oficializó la recompra de letras intransferibles al Banco Central: una operación de $18,4 billones

El Tesoro Nacional confirmó, con la publicación del Boletín Oficial, la compra de deuda de corto y largo plazo que estaban en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La transacción del Gobierno se ejecutó con el propósito específico de rescatar y cancelar dichos activos.

Compra de deuda al Banco Central

La operación oficializó mediante la Resolución Conjunta 27/2026 emitida este miércoles por las Secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación. Según lo informado en el documento, el monto total de la compa equivale a un valor efectivo de $18.400.000.000.000 (dieciocho billones cuatrocientos mil millones de pesos argentinos).

Detallaron que para convertir los valores y determinar el monto en pesos de los títulos en dólares, se fijó una cotización de $1.391,3141 por dólar estadounidense.

La operación se pautó el martes 26 de mayo de 2026. La resolución explica que se rescatan y dan de baja un total de ocho instrumentos financieros que consisten principalmente en «Letras del Tesoro Nacional Intransferibles en Dólares Estadounidenses» con distintos vencimientos (que van desde 2029 hasta 2032) y bajo diferentes normativas previas.

Qué implica la compra de deudas al Banco Central

Las letras intransferibles son títulos que los sucesivos gobiernos fueron colocando en el Banco Central a cambio de reservas. Al considerarse intransferibles, se trata de activos de muy baja liquidez para el banco y por ello, que el Tesoro Nacional las compre le permite a la entidad financiera a cambiar un activo «fijo» por liquidez real.

Uno de los artículos de la resolución resalta y aclara que todos los títulos recibidos en esta operación serán dados de baja de los registros de la deuda pública, eso quiere decir que habrá una reducción de las obligaciones financieras del Estado a futuro.