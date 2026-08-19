Bausilli proyectó que la inflación bajará en agosto 2026: «La subyacente nos lleva a niveles comparables a los del 2017»

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, advirtió que la entidad mantendrá una política monetaria contractiva y por lo tanto prescindirá de esta herramienta para incentivar la economía, al tiempo que anticipó que no espera un “boom” de créditos en moneda extranjera tras la última flexibilización de la norma.

El titular de la autoridad monetaria también se mostró confiado en un descenso de la inflación en agosto, aunque no muy por debajo del 2,1% de julio.

Asimismo, admitió que la economía crece a un ritmo más moderado, pero aseguró que se espera que la expansión se consolide en los próximos meses ya que el actual proceso está asentado en el incentivo a inversiones de mediano y largo plazo.

Bausili dejó estas definiciones durante una presentación en un ciclo de conferencias organizado por FIEL.

El presidente del BCRA se mostró alineado con la idea de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda acerca de no intervenir de ningún modo en la actividad económica para incentivar el crecimiento.

“No hay que esperar que el Banco Central incentive un aumento de la actividad económica a través de la política monetaria. Al contrario, impulsamos un sesgo negativo”, afirmó el funcionario.

La consecuencia de esta medida es la “falta de pesos” en el sistema, por lo cual se mantiene alta la tasa de interés. Por ejemplo, la caución a un día trepó a 29%.

Este escenario implica mayores trabas para que se afirme la reactivación, pero por el otro ayuda al Gobierno a mantener el dólar bajo control. También, la contracción de pesos apuntala el proceso de desinflación.

“Hay una marcada reducción en la tasa de inflación en abril, mayo y junio comparado con el periodo octubre-marzo” destacó Bausili, mientras señaló que “la inflación subyacente nos lleva a niveles comparables a los del 2017, lo cual nos hace tomar una posición muy positiva hacia adelante”.

Pero al mismo tiempo que percibe un costo de vida en baja, el titular de la autoridad monetaria admitió que la recuperación de la actividad no tiene la fuerza que esperaba el Gobierno.

“Estamos viviendo un proceso de crecimiento económico relativamente moderado”, reconoció Bausili, quien en una presentación anterior lo había estimado en 2% para 2026.

Esta proyección está muy por debajo del 3,5% que se pautó en el presupuesto y que estaba en los cálculos privados y de organismos internacionales.

Este es un punto que preocupa a la conducción económica, sin embargo no hay planes para modificar el rumbo. Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el propio Bausili se ocuparon de dejar en claro que las medidas que, eventualmente puedan tomarse, se harán dentro del actual marco macroeconómico y no implicarán un cambio de programa.

“En este proceso de expansión no hay incentivos de corto plazo sino reformas estructurales para que perdure en el tiempo”, afirmó el presidente del BCRA.

Bausili enfatizó que “vamos a crecer a tasas más altas porque este proceso está basado en políticas orientadas a la iniciativa de inversión privada, lo cual conlleva una inversión de mejor calidad que cuando todo estaba centrado en la inversión del sector público”.

De esta forma, el funcionario se acopló a recientes declaraciones de Caputo donde dijo: “No estamos bien, pero vamos bien”.

La idea que intenta instalar el Gobierno es que el programa que se está aplicando necesita de tiempo y un mayor grado de paciencia en la ciudadanía para percibir una mejora en la calidad de vida.

Respecto de la nueva línea de créditos en dólares para empresas, Bausili remarcó que se tomaron medidas de control adicional para que no se produzca el descalce de monedas que llevó al colapso bancario de 2002.

Además, admitió que “no espera un boom” de préstamos a través de este mecanismo, pero confió en que habrá sectores específicos que podrán sacar partido de la flexibilización.

En ese sentido, entre otros, identificó a desarrolladores inmobiliarios a partir de garantías que puedan obtener sobre los terrenos a usufructuar y a dueños de empresas pymes con dinero en el exterior que por esta vía puedan estar en condiciones de canalizar parte de esas tenencias por este canal crediticio.

Bausili señaló que las restricciones que se habían tomado en 2002 ahora protegen “a un mercado inexistente” y que a raíz de ello es necesario un debate sobre qué hacer para que el ahorro que tienen los argentinos en moneda dura se transforme en mayor inversión.

Jornada en rojo

La jornada financiera de este miércoles tuvo un sesgo negativo. Las acciones cayeron 0,3%, también retrocedieron los bonos de la deuda pública, y el riesgo país escaló hasta 512 puntos.

En cambio, el dólar se mantuvo estable y en la pizarra del Banco Nación cerró a $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta.

El Banco Central compró U$S 15 millones y, si bien mantuvo la racha positiva, lo hace a un menor ritmo ante la caída de la oferta.

“Los operadores dudan de que el equilibrio cambiario sea sostenible. El mercado financiero aguarda nuevas medidas oficiales ante las tensiones latentes”, señaló Wise Captital, por lo que las palabras de Caputo en el seminario de FIEL ofician a modo de respuesta.