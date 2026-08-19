Nación compensará deudas con Neuquén con la cesión de inmuebles de Procrear y otros bienes

El gobernador Rolando Figueroa acordó este miércoles con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el pago de parte de las deudas que el estado nacional mantiene con Neuquén a través de la cesión de inmuebles.

Durante el encuentro, ambas partes resolvieron avanzar en la incorporación de la provincia al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. La medida busca ordenar las cuentas públicas, sanear obligaciones de ambos lados y concretar la transferencia a Neuquén de inmuebles del programa Procrear, además de otros bienes que se definirán en futuras compensaciones.

«Seguimos trabajando con responsabilidad para defender los recursos de los neuquinos, fortalecer nuestras cuentas públicas y construir un Neuquén con más autonomía y desarrollo», destacó el mandatario provincial tras concretar el entendimiento en Buenos Aires.

NEUQUÉN RECIBIRÁ INMUEBLES DE NACIÓN COMO COMPENSACIÓN DE DEUDAS



Nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, con quién acordamos avanzar en un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.



Este acuerdo nos permite ordenar cuentas, sanear… pic.twitter.com/W0PTR9yR2X — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 19, 2026

Zona Fría: Rolando Figueroa aseguró que Nación «no tocará el subsidio» al gas en la Patagonia

El gobernador Rolando Figueroa visitó este miércoles la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de quien se llevó el compromiso de «no tocar el subsidio» que hoy recibe la Patagonia para la tarifa de gas, en medio de la discusión por el proyecto del Gobierno que busca modificar el régimen de Zona Fría.

Previamente el mandatario provincial se encontró con el ministro de Economía, Luis Caputo. Según informó luego en sus redes sociales, la Provincia acordó con el titular del Palacio de Hacienda «un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas«.

A través de este esquema el objetivo es que Neuquén reciba inmuebles de Nación como modo de compensación por deudas con el Estado provincial.

Esta mañana, en un acto realizado en el municipio capitalino, Figueroa había adelantado que la intención de la Provincia era cobrar saldos pendientes por unos 300 millones de dólares.

Si bien no informó en detalle los inmuebles contemplados por el programa, el gobernador mencionó entre los proyectos a traspasar al fallido complejo del Procrear en Centenario, un desarrollo de 140 viviendas que lleva paralizado tres años en la zona de la meseta.