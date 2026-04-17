El precio del petróleo descendió al nivel más bajo en un mes por la apertura de Ormuz

El anuncio del gobierno iraní en torno a la reapetura del estrecho de Ormuz a la navegación de buques de diversas banderas volvió a disparar la volatilidad de los mercados energéticos pero esta vez hacia la baja, llegando la cotización del petróleo de tipo Brent al nivel más bajo en más de un mes, con transacciones que por estas horas se dan a 88 dólares por barril, un 11% menos que el valor registrado ayer.

Según Irán, el estrecho de Ormuz permanecerá abierto mientras se realicen las negociaciones por la tregua, como parte del cese de hostilidades acordado entre las naciones en conflicto en Medio Oriente.

La reacción de los mercados a la baja fue tan violenta como las que se han registrado al alza en ocasiones anteriores. Esta mañana el Brent abrió con una cotización de 98 dólares, pero rápidamente tras la comunicación del cese de hostilidades, el commodity bajó 10 dólares, acumulando una depreciación del 11% que podría incluso ampliarse.

La clave de esta baja está en la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento marítimo por el que transitaba habitualmente el 20% del petróleo que se vende en todo el mundo, y que desde el inicio del conflicto, a fines de febrero, permanecía bloqueado de diversas formas, permitiéndose por momentos solo el paso de los propios buques iraníes.

Los valores que se observan en estos momentos son los más bajos que se han registrado en más de un mes, ya que se debe retroceder al inicio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán para ver valores similares el pasado 4 de marzo.

Los Futuros del Brent también tienden a la baja

La posible «normalización» del flujo de petróleo al mundo ya tiene efecto en los contratos de venta de largo plazo, lo que se conoce como los futuros, que en estos momentos muestran que este año podría cerrar diciembre con el precio por barril de Brent en torno a los 77 dólares, otros 10 dólares por debajo de la actual cotización.

De todas formas, si algo dejó en claro este conflicto en Medio Oriente es que el escenario es de extrema volalitidad, con fluctuaciones extremas ante medidas y anuncios ya sean positivos o negativos.

Qué pasa con los combustibles en Argentina

De cara al mercado argentino, el acuerdo impulsado por YPF pero extendido a toda la industria de congelamiento del precio de los combustibles podría entrar en estos días en un escenario de recuperación de la rentabilidad para las refinerías.

En concreto, el acuerdo de no variar el precio de los combustibles en surtidor se fijó por hasta 45 días, es decir hasta mediados de mayo. Y si bien no se dieron detalles de cuál es el precio por barril con el que están corriendo las refinerías, fuentes del sector indicaron que es cercano a 90 dólares.

Esto marca que con cotizaciones como la actual, de 88 dólares, el congelamiento estaría ingresando en la fase de recuperación para las refinerías, aunque claro está que no debe tomarse para ese cálculo la cotización de un solo día, sino que los cálculos se dan en base a precios más estables, por al menos dos semanas.