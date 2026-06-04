El artículo de Javier Milei en el Financial Times para atraer inversores de IA: «Condiciones inigualables», prometió

El presidente Javier Milei presentó su estrategia para convertir a Argentina en un destino de referencia para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Lo hizo a través de una columna publicada en el Financial Times, donde aseguró que el país ofrecerá «condiciones inigualables» para atraer inversiones del sector.

Bajo el título «Argentina invites AI to free itself«, el mandatario defendió un esquema con mínima intervención estatal y sostuvo que el Gobierno busca construir un entorno favorable para las compañías tecnológicas.

La apuesta de Milei: Inteligencia Artificial, inversiones y desregulación

En el artículo, Milei afirmó que Argentina experimentó una transformación económica en los últimos años. Destacó la desaceleración de la inflación y el programa de desregulación impulsado por su gestión, que llevó a lograr un superávit fiscal.

«Estamos abiertos a los negocios. Con el mismo espíritu de los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, buscamos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de Inteligencia Artificial que definirán el siglo XXI», escribió.

El Presidente también señaló que las inversiones ya están llegando a sectores como energía y minería, y consideró que el país cuenta con ventajas para captar proyectos vinculados a nuevas tecnologías.

Además, comparó el impacto potencial de la IA con la Revolución Industrial. «La IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de lo imaginable», sostuvo.

El proyecto para crear empresas operadas exclusivamente por IA

Milei reveló que el Gobierno envió al Congreso una iniciativa para establecer un marco jurídico específico para el despliegue de la Inteligencia Artificial en Argentina.

Según explicó, el primer eje del proyecto apunta a mantener la IA sin regulaciones que, a criterio del Ejecutivo, puedan obstaculizar su desarrollo. El objetivo es evitar lo que definió como una regulación «prematura y mal entendida».

El segundo pilar contempla la creación de una nueva figura jurídica denominada «corporación no humana». Se trata de entidades administradas por agentes de IA o robots que podrán tomar decisiones de manera autónoma en distintos ámbitos de actividad.

La publicación del ministro Federico Sturzenegger felicitando al presidente Javier Milei.

«Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles —como deben hacerlo para ser realmente útiles— sus acciones conllevan riesgos reales. La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia», argumentó.

El tercer componente de la propuesta se enfoca en la política tributaria. El Gobierno plantea una baja carga impositiva para estas compañías y la posibilidad de que los accionistas elijan la legislación societaria que prefieran para su funcionamiento.

«Los beneficiarios finales deberán ser identificados —Argentina no tiene interés en convertirse en un refugio para capitales ilícitos—, pero para toda actividad comercial legítima nuestro marco ofrecerá condiciones inigualables», afirmó Milei. A su vez, Federico Sturzenegger presentó una reforma de la Ley General de Sociedades que habilitaría la creación de sociedades automatizadas capaces de operar sin empleados humanos.

Con información de Clarín