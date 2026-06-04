«Argentina odiaba las exportaciones»: Sturzenegger afirmó que el desarrollo industrial se basará en el gas

El asesor presidencial y pieza clave en el diseño de la política económica oficial, Federico Sturzenegger, defendió con énfasis el rumbo de la administración de Javier Milei y planteó un cambio radical de paradigma productivo. «Argentina odiaba las exportaciones», sentenció el funcionario, quien además contrapuso los cuestionamientos de los sectores industriales tradicionales asegurando que la desregulación de mercados y la apertura comercial se convirtieron en los verdaderos motores del crecimiento local.

Durante una entrevista concedida a la señal de streaming Infobae en Vivo, el economista trazó una hoja de ruta con fuerte acento en el potencial energético y fiscal, destacando que el país se encuentra en una etapa de transformación inédita en su matriz de comercio exterior. «Las exportaciones lideran el crecimiento por primera vez en la historia argentina», remarcó, vinculando el desempeño del sector pyme e industrial directamente con la remoción de trabas burocráticas del Estado.

El gas como base industrial y la carrera contra Brasil

Para Sturzenegger, el principal vector de la nueva estructura manufacturera no dependerá del proteccionismo tradicional, sino de las ventajas comparativas que ofrece el yacimiento de Vaca Muerta. «El desarrollo industrial argentino tendrá su base en el gas», puntualizó de manera tajante, anticipando que el abastecimiento de este recurso no solo abaratará costos locales, sino que catapultará a la actividad a nivel global.

En ese sentido, el funcionario vaticinó un escenario de fuerte supremacía frente al principal socio comercial del Mercosur: «La industria petroquímica argentina va a arrasar con la brasileña». Al respecto, fundamentó que la disponibilidad de materia prima energética situará al país en un lugar de privilegio para atraer inversiones de gran escala, permitiendo una expansión masiva de la oferta exportable de valor agregado. Como parte de esta proyección, arriesgó una fuerte promesa de mercado al asegurar que «la Argentina va a ser el mayor productor mundial de fertilizantes».

Dura respuesta por la recesión y la condición para bajar impuestos

El ex titular del Banco Central cruzó las lecturas críticas de consultoras y cámaras empresarias respecto del freno en la actividad interna. «No puedo aceptar la premisa de que estamos en recesión ni en crisis, porque estamos en un pico», lanzó Sturzenegger durante el reportaje con Infobae, ratificando que el programa oficial prioriza las variables financieras de fondo como dinamizadoras de la economía real.

De acuerdo a su análisis, el sendero económico se apoya de forma inquebrantable sobre dos pilares: la libertad económica y el equilibrio fiscal. El funcionario defendió la continuidad del plan de austeridad estatal en el plano de la administración central, enlazando directamente el recorte del gasto público con el alivio impositivo posterior. «La motosierra sigue: a medida que bajamos el gasto, bajamos impuestos», argumentó, ligando la reducción de gravámenes a una mejora en la competitividad para salir al mundo.

No obstante, en un mensaje direccionado al tablero político del interior, Sturzenegger dejó una advertencia que condiciona la quita de tributos locales al mapa electoral de los próximos años. El asesor de Milei aclaró que el proceso de flexibilización fiscal tiene límites geográficos determinados por el ajuste que realice cada jurisdicción y concluyó señalando que «la baja de impuestos solo será posible a nivel provincial si la gente elige candidatos de La Libertad Avanza».