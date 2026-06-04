Freno de mano: Pirelli paraliza su producción de neumáticos y recorta turnos por la caída de las ventas en la fábrica

La retracción en la industria automotriz y la contracción del consumo interno forzaron modificaciones estructurales en el sector del neumático. Pirelli confirmó a los representantes gremiales que suspenderá las actividades en su fábrica bonaerense durante una semana con el objetivo de adecuar los niveles de stock ante el retroceso de la demanda en el mercado de reposición y en las terminales de vehículos.

Además del parate técnico de junio, donde la firma mantendrá el pago de los haberes, el plan contempla una modificación en la organización laboral a partir de julio. La planta abandonará el sistema de rotación continua y funcionará únicamente de lunes a viernes.

Este cambio altera la estructura de ingresos de una parte de la dotación. La medida alcanza de forma directa a 150 trabajadores que cumplían tareas los fines de semana. Al eliminarse las jornadas con remuneración diferencial por sábados y domingos, los operarios registrarán una baja de entre el 27% y el 30% en sus salarios netos.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) rechazó la decisión y realizó una presentación ante la Secretaría de Trabajo para evaluar el nuevo esquema, según indica Infobae.

El nuevo mapa del neumático: de tres fabricantes a dos

La situación de la firma italiana refleja el achicamiento del negocio fabril en el país. Tras la interrupción de actividades de la empresa nacional Fate en San Fernando en febrero pasado, el mapa productivo quedó limitado a dos multinacionales operativas: Pirelli en Merlo y Bridgestone en Llavallol.

La caída de la actividad modificó los volúmenes de la fábrica de Merlo, un centro industrial inaugurado en 1951.

En sus períodos de mayor actividad, la planta contaba con una dotación superior que permitía alcanzar una producción cercana a las 18.000 cubiertas diarias, lo que sumaba más de cinco millones de unidades anuales destinadas al mercado interno y la exportación.

Actualmente, la fábrica cuenta con alrededor de 650 trabajadores, tras registrarse más de 700 desvinculaciones desde 2023, y la fabricación oscila entre 3.500 y 4.000 neumáticos por día.

Fuentes del sector coinciden en que el cambio de escenario responde a un retroceso en las exportaciones de vehículos terminados, principalmente hacia el mercado de Brasil, y a una contracción en las ventas de equipos originales para autos nuevos.

A esto se suma el avance de los productos importados, lo que obliga a los fabricantes locales a revisar sus programas de producción y sus estructuras operativas para funcionar en un mercado interno más reducido.

Con información de Infobae.