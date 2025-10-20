El Banco Central amplía sus herramientas cambiarias con un swap con Estados Unidos: cuándo y cómo afectará a las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) brindó más precisiones sobre el acuerdo de swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, firmado en el marco de la estrategia de estabilización cambiaria. La autoridad monetaria aclaró que, aunque el convenio refuerza las herramientas de política monetaria y cambiaria, su impacto en las reservas internacionales no será inmediato.

«El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible«, señaló el BCRA. Además, detalló que los fondos estarán disponibles para su uso libre una vez desembolsados y que los desembolsos se realizarán de manera gradual, según las necesidades futuras de la institución, informó Infobae.

Actualmente, las reservas del BCRA ascienden a USD 41.168 millones. A diferencia del canje de monedas vigente con China por USD 18.000 millones, que se refleja inmediatamente en el balance, el swap con EEUU tiene características técnicas diferentes y se contabiliza de otra manera, aunque ambos acuerdos amplían las herramientas del BCRA para implementar la política monetaria.

El BCRA también informó que varios detalles del acuerdo, como tasas, plazos, garantías y fechas de activación de tramos, permanecerán confidenciales, siguiendo la práctica de otros acuerdos bilaterales y para evitar incentivos que puedan ser aprovechados por los inversores.

El anuncio del swap llega en medio de la incertidumbre electoral y la volatilidad de los mercados

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, comparó el modelo del swap con el canje de monedas por USD 9.000 millones firmado con México durante la crisis del Tequila, que garantizó liquidez inmediata y ha estado operativo casi 30 años. «La idea ahora es establecer una versión más actualizada de ese mecanismo», afirmó.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló que la ayuda podría ampliarse hasta USD 40.000 millones mediante un fondo privado de bancos y fondos soberanos, enfocado en el mercado de deuda.

El anuncio del swap busca dar tranquilidad a los mercados en un contexto de alta volatilidad, marcada por la incertidumbre electoral y las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump sobre la situación argentina.

El respaldo de EEUU se produce en un momento en que la acumulación de reservas por parte del Gobierno sigue siendo un desafío. Según la consultora PxQ, al descontar los USD 14.000 millones ya desembolsados por el FMI, el saldo neto actual se ubica en niveles comparables o incluso levemente inferiores a los de noviembre de 2023. El FMI, además, ajustó la meta de reservas para fines de 2025, permitiendo un objetivo negativo de USD -2.600 millones en lugar de exigir un saldo positivo.