El Banco Central bajó 10 puntos la tasa en pesos luego del respaldo de Estados Unidos

El Banco Central recortó la tasa de interés de manera abrupta tras el anuncio de apoyo de EE.UU.

El Banco Central (BCRA) sorprendió al mercado al reducir de manera drástica la tasa de interés que paga por absorber pesos. La llevó del 35% al 25% en cuestión de horas, luego de conocerse las medidas de respaldo financiero de Estados Unidos hacia la Argentina.

Un giro inesperado que sacudió al mercado financiero argentino

La decisión fue confirmada por operadores de la mesa de un banco privado, según informó Infobae. “La tasa que ofrece la autoridad monetaria por pases simultáneos a un día pasó del 35% al 25% a media mañana”, señalaron. Según advirtieron en el mercado, este movimiento “promete bajar todas las tasas del sistema”.

Desde julio, en medio de la tensión cambiaria, la entidad dirigida por Santiago Bausili venía usando la llamada “tasa de simultánea” para retirar pesos de circulación. Este mecanismo llegó a concentrar hasta $4,7 billones. Al 22 de septiembre, el stock de dinero absorbido por esta vía se redujo a $3,3 billones.

Los analistas remarcan que la baja busca aliviar el costo del financiamiento. Con tasas elevadas, la economía enfrentaba trabas crecientes en el acceso al crédito. La decisión también beneficia al Tesoro, que necesita abaratar las colocaciones en pesos.

La presión cambiaria y el apoyo de EE.UU. cambiaron el escenario

El dólar había obligado semanas atrás a subir los intereses, pero el respaldo de Washington con un swap por USD 20.000 millones modificó la situación. La divisa comenzó a ceder y las tasas, por lo tanto, dejaron de ser el único ancla.

El consultor Juan Manuel Truffa, de Outlier, aseguró a Infobae: “Reduce todas las tasas del sistema, relaja las condiciones monetarias e impulsa la curva en pesos”. Y agregó: “Todos los activos en pesos, Lecap, Boncap y Bonos CER están volando”.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

En apenas 15 días, la tasa de pases simultáneos perdió 20 puntos porcentuales. El movimiento acelerado abre un margen de maniobra inédito para el Banco Central en su política monetaria.

“El efecto del respaldo de EEUU es una gran oportunidad para que el Tesoro argentino empiece a comprar reservas, no debería dejarla pasar”, completó el economista.

Cómo impactará en el crédito, las familias y los plazos fijos

La baja de tasas apunta a mejorar las condiciones de financiamiento para empresas y familias, al mismo tiempo que alivia la pesada carga de intereses que enfrentaba el propio Estado. En los últimos meses, el Tesoro llegó a pagar tasas que duplicaban la inflación esperada.

El recorte ya empezó a reflejarse en el mercado de deuda en pesos. “La Lecap a un mes con vencimiento el 31 de octubre ayer rendía casi 4% mensual y hoy rinde 3,25% mensual”, explicó Martín Przybylski, de One618. En términos anuales, la tasa pasó de casi 48% a poco más de 39%.

La tendencia también afectará a los fondos comunes de inversión y a las billeteras digitales, que venían ofreciendo altos rendimientos gracias a las tasas del BCRA.

De sostenerse la baja, el próximo movimiento será sobre los plazos fijos tradicionales. Según operadores, “las tasas de los plazos fijos deberían bajar rápido” si se consolida la relajación monetaria que comenzó esta mañana.