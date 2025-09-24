Qué es un swap y cómo funciona: el instrumento que negocia Argentina con Estados Unidos

Qué es el swap, lo que se negocia con Estados Unidos. foto: Archivo.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, comunicó hoy que se negocia un swap de 20.000 millones de dólares con la Argentina y que compraría bonos de la deuda en caso de que la situación lo exija. El presidente Javier Milei agradeció los anuncios.

Qué es el swap y cómo es su mecánica: lo que se negocia con Estados Unidos

Un swap entre bancos centrales se trata de un acuerdo que permite a dos entidades intercambiar monedas de sus países por un plazo fijado. Según explicaron desde Infobae incluye el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

Entre sus principales objetivos está asegurar la liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Desde el medio de Buenos Aires enumeraron cómo es la mecánica del swap:

cómo es el Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.

Durante el plazo estipulado se utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.

Al finalizar el plazo, se devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

Una de sus diferencias con otros instrumentos es que tiene una tasa de interés menor que en el mercado internacional.

El mensaje Scott Bessent sobre las negociaciones por una línea swap

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

La modalidad de swap y compra de bonos lleva a que ambas acciones no tengan que pasar por el Congreso Nacional, en cambo si debiera hacerlo un crédito stand by.

“El Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones, lo exijan”, anunció Bessent.

Luego del mensaje del funcionario norteamericano, Javier Milei agradeció el apoyo. “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”, señaló.