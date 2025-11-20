El Banco Central bajó la tasa de interés de referencia: qué pasará con los rendimientos de los plazos fijos

El Banco Central efectuó una nueva baja de la tasa de interés de referencia de 22% a 20%, lo cual lleva a una caída generalizada de los rendimientos de los activos financieros que arbitran contra ella. Esta tasa es la que paga la autoridad monetaria cuando los bancos le piden dinero o le depositan el dinero excedente de la operación diaria.

Según reportan operadores de mercado, la denominada tasa “Repo” entre bancos se ubica en 22%, mientras que la tasa de caución cae a 18%.

El Banco Central bajó la tasa de interés de referencia: qué pasa con los plazos fijos

Esta nueva baja del Banco Central impactará en los rendimientos de los plazos fijos, por lo que se espera un ajuste descendente en las próximas horas.

La decisión se toma poco antes de dar a conocer los detalles de una nueva licitación para la renovación de vencimientos de deuda en pesos que se realizará el próximo miércoles.

Según datos recogidos, el monto a refinanciar es de $14,5 billones, pero en los últimos días el Tesoro y el Banco Central realizaron una serie de canjes previos que reducirán ese monto.

Banco Central: ¿se van los cheques de papel?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene en agenda implementar una serie de modificaciones para modernizar el sistema de pago y aplicar un nuevo sistema que descarte el uso tradicional de cheques físicos.

El presidente de la entidad, Santiago Bausilli, confirmó por medio de sus redes sociales la posibilidad de implementar el uso exclusivo de los e-cheq o cheques electrónicos para dejar atrás el uso tradicional del físico.

Su intención quedó expuesta cuando un usuario le consultó al titular del BCRA por la necesidad de consolidar este esquema y el funcionario respondió: «Hacia allá vamos».

Con información de NA