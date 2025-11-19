Javier Milei se mostró optimista y prometió acelerar con las reformas: “Abróchense los cinturones”

Este miércoles Javier Milei brindó un discurso en Corporación América. Allí, se refirió a las reformas que impulsará el Gobierno y afirmó que aún restan “600.000 mil decretos” por procesar. En este sentido, dijo que el resultado electoral de los comicios en octubre le brindaron un nuevo aire al Gobierno, que ya se imagina ganando en primera vuelta en 2027.

El jefe de Estado explicó que los primeros dos años de gestión estuvieron abocados a resolver “los problemas macro y sacar de terapia intensiva el paciente crónico que era la economía nacional”.

En esta línea comentó que la etapa que viene estará centrada en “generar las condiciones para crecer lo más rápido posible” y convocó a los empresarios y grandes exponentes del sector privado a sacar al país adelante: “Como siempre digo: no hay nada mejor para un trabajador que un empresario”.

Milei destacó a su programa económico como el “más reformista de la historia” y detalló que en 20 meses hicieron 10 mil reformas estructurales: “Igual queda mucho por hacer. Para que se den una idea todavía quedan 600 mil decretos, el problema es que solamente están digitalizados 70 mil. Lo bueno es que los decretos los puedo eliminar yo”.

El presidente apuntó contra la oposición por intentar voltear el superávit fiscal durante las elecciones, con más de 40 leyes que intentaron “sabotear” el programa económico como el aumento a las jubilaciones, más presupuesto para las universidades o la emergencia en discapacidad.

“Vaya que el programa económico es bueno porque por muchísimo menos se han llevado puesto gobiernos”, advirtió.

Por este motivo, Milei festejó el resultado de las elecciones pasadas, ya que implicó que el pueblo argentino eligió profundizar la dirección del cambio y arreglar “los desastres que 100 años de populismo” generaron en el país.

“Dos tercios de los argentinos decidieron abrazar el rumbo hacia las ideas de la libertad y decidieron no volver al pasado”, enfatizó.

Según Milei, si el resultado electoral se lo mira sin mezclar los votos entre fuerzas, las votaciones terminaron en un 41% para La Libertad Avanza y 24% para Fuerza Patria: “41 a 24 se llama primera vuelta, y eso abre las perspectivas para que no solo estemos más tranquilos, sino para poder avanzar con mucha más fuerza”.

“No vamos a calmar nuestra vocación reformista y que el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

De esta manera, el mandatario sumó a las tres anclas (cambiaria, monetaria y fiscal) la política -gracias al apoyo en las elecciones- y la geopolítica -por el salvataje financiero de EE.UU. y el flamante acuerdo comercial-.

Milei proyectó un crecimiento en Argentina que reemplazará a las tasas chinas

El presidente dijo que gracias al ajuste se le pudo devolver a los argentinos “dos puntos y medio” del PBI en “bajas de impuesto”. En total, explicó, el ajuste terminó siendo de 15 puntos, de los cuales 10 estaban dentro del balance del Banco Central, lo que permitió que haya “una recuperación del crédito”.

“Argentina podría empezar a crecer a tasas que ocilen entre el 7 y el 10%, con solo revisar la historia del mundo y ver como se han acelerado las tasas de crecimiento en los procesos de convergencia, no sería nada descabellado”, añadió.

En este sentido, dijo que no son cifras que se den por sentado y que tampoco se va a sentir de forma inmediata, pero aseguró que va a ser “una mejora paulatina” en el bolsillo de la gente. “El cambio necesita tiempo para iluminar todo nuestro cielo”, sentenció.

“Si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años”, proyectó y en esto resaltó especialmente el rol de las inversiones en materia de inteligencia artificial.

“China lo logró hacer durante 15 años y terminó cuadruplicando el PBI en 15 años. Eso sí se puede hacer, lo que requiere es: no hay que inventar nada, hay que hacer lo que los textos dicen”, concluyó.