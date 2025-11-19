¿Se van los cheques de papel? Los 5 cambios del Banco Central que podrían acelerar su eliminación total

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene en agenda implementar una serie de modificaciones para modernizar el sistema de pago y aplicar un nuevo sistema que descarte el uso tradicional de cheques físicos.

El presidente de la entidad, Santiago Bausilli, confirmó por medio de sus redes sociales la posibilidad de implementar el uso exclusivos de los e-cheq o cheques electrónicos para dejar atrás el uso tradicional del físico.

Su intención quedó expuesta cuando un usuario le consultó al titular del BCRA por la necesidad de consolidar este esquema y el funcionario respondió: «Hacia allá vamos». Bausilli a su vez compartió un mensaje del economista Lucas Llach, quien compartió un gráfico que mostraba el crecimiento del e-cheq dentro del sistema financiero.

De concretarse la eliminación del cheque físico, se podría ver una transformación con efectos «tributarios profundos» con impacto directo en el sistema fiscal del país.

Los 5 cambios del Banco Central que podrían acelerar su eliminación total

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián M. Domínguez, realizó un análisis con respecto a la medida y explicó cuáles son los cambios claves que analiza el Banco Central.

Fin del «Cheque al Portador Encubierto»: el especialista explicó que el uso de cheques «a la orden» sin beneficiario o endoso formal permite transacciones sin dejar rastro fiscal, por lo tanto con el echeq esto desaparecería. Con el cambio, toda transferencia quedará registrada, cada endoso se identificará con cuit/cuil/cdi y la circulación sin identificación será imposible.

Mayor Trazabilidad para ARBA y Administraciones Provinciales/Municipales: la digitalización del cheque obliga que todas las operaciones deje una «huella digital» lo que permite reconstruir con exactitud la ruta de las operaciones, fortaleciendo el control fiscal de ARBA y las administraciones tributarias provinciales y/o municipales sobre operaciones que antes podían permanecer ocultas.

Impacto del Impuesto al Cheque: el e-cheq tributará igual que el cheque en papel y los endosos seguirán sin agravarse. El especialista igual aclara que si la agilidad del e-cheq lleva a menos endosos y más depósitos directos, habrá un aumento de acreditaciones y débitos bancarios, ampliando así la base imponible del tributo.

Recaudación potencial sin crear nuevos impuestos: según Domínguez, la eliminación del cheque físico puede ser un camino a bajas impuestos sin necesidad de crear nuevas cargas fiscales.

Riesgos tributarios de corto plazo: pese a los beneficios, el analista advierte sobre un riesgo a corto plazo. Explicó que los sectores «hiper informales» podrían sustituir el cheque papel por efectivo y/o criptomonedas «stable coins», reduciendo nuevamente la trazabilidad buscada.

Con información de Infobae