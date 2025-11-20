Cotizaciones del dólar hoy, 20 de noviembre 2025: oficial, blue y análisis financiero

¿A cuánto cotiza el dólar hoy? La pizarra completa del jueves 20 de noviembre 2025. Revisá el valor de venta del dólar blue y el oficial para cuidar tu bolsillo. Datos claves sobre el dólar MEP y CCL para operar en bolsa y el impacto directo de la brecha cambiaria en tus decisiones financieras de este jueves.

El dólar oficial inicia este jueves 20 de noviembre 2025 en:

$1.430 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue abre hoy en:

$1.430 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén comienza en:

$1.440 para la venta.

Dólares financieros.

Así inicia hoy el mercado: claves y cotizaciones del jueves 20 de noviembre 2025. Accedé al recorrido completo de la divisa: cómo se comportan el dólar blue y los financieros tras la rueda de hoy.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 20 de noviembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 20 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1380 1430 Banco ICBC 1370 1430 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1386 1426 Banco Ciudad de Bs As 1375 1435 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1380 1430 Banco Piano 1375 1435 Banco BPN 1370 1440

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 20 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 20 de noviembre 2025:

$1.370 para la compra .

. $1.440 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 20 de noviembre 2025

Jueves 20 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1410 1430

Los dólares financieros operan este jueves 20 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.440,44

Dólar CCL:

Apertura: $1.476,30

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 20 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.859 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: