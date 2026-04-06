El Banco Central compró casi US$4.500 millones desde que arrancó el 2026: cómo quedaron las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró encadenar 60 jornadas consecutivas de compras de dólares. Este lunes 6, la autoridad monetaria adquirió US$ 30 millones y alcanzó un acumulado de US$ 4.491 millones en lo que va de 2026. Esta cifra ya representa más del 44% de la meta anual fijada por el equipo económico.

A pesar de esta constante racha compradora, las reservas internacionales brutas experimentaron una caída diaria de US$179 millones y cerraron en US$ 44.248 millones.

De acuerdo a la información provista por fuentes de la entidad a Infobae, esta reducción responde directamente a una baja en las cotizaciones de los activos que componen el stock. Las recientes variaciones también reflejan los pagos de deuda externa y las fluctuaciones globales de valores como el oro, afectados por el conflicto en Medio Oriente.

Para sostener este ritmo de adquisiciones, el organismo optó por aumentar la cantidad de pesos en circulación sin absorber el exceso mediante los habituales mecanismos de esterilización.

En paralelo, el Tesoro Nacional emitió nueva deuda en moneda local para contener la liquidez general, la inflación y el tipo de cambio.

Sobre las proyecciones oficiales, el titular del BCRA, Santiago Bausili, detalló que «el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares en el mercado».

Qué pasa con las reservas del Banco Central

A través de sus redes sociales, el economista Federico Machado informó que a pesar de las grandes compras del BCRA, las Reservas Netas «se mantienen casi en el mismo nivel de comienzo de año».

En su análisis, precisó que entre el 31 de diciembre de 2026 y el 31 de marzo del 2026, el Banco Central compró 4.382 millones de dólares en el mercado de cambios y además adquirió un REPO por US$3.000 millones y tuvo ganancias netas en precios por US$575 millones.

«Sin embargo, los pasivos a un año del BCRA se incrementaron en 4.206M (por el propio repo que vence ene-27 y por una cuota de un repo previo que vence el mismo mes)», indicó.

A esto, añadió que el Tesoro le compró al BCRA US$3.659 millones para atender sus propias deudas.

Por otra parte, precisó que las Reservas Brutas aumentaron en el primer trimestre del año US$926 millones: «La situación mejora solo un poco. En este caso no contabilizamos las deudas a un año ni las ventas del BCRA al Tesoro, sino únicamente ingresos y salidas del BCRA».

El dólar sigue estable: a cuánto llega el techo de la banda en abril

La operatoria en el mercado cambiario registró un volumen comercial muy reducido, con transacciones en el segmento de contado que apenas rozaron los US$ 384,1 millones. Sin embargo, esta evidente disminución en la oferta de divisas no logró impactar en la evolución general del tipo de cambio oficial.

El dólar mayorista retrocedió un peso para cerrar en $1.393, consolidando una baja del 4,3% desde que comenzó el 2026.

El actual esquema cambiario dispuesto por el BCRA establece una banda superior móvil que actualmente se ubica en los $1.664,71. Este parámetro deja a la cotización mayorista casi un 19,5% por debajo del techo.

El mecanismo adoptado por el Gobierno estipula que este límite máximo se ajusta permanentemente en función del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec.

Tras conocerse el último dato de inflación de febrero, que arrojó un 2,9% mensual, el mercado ya calcula el próximo precio máximo autorizado sin necesidad de intervención. Considerando los indicadores oficiales recientes, el valor tope de la banda cambiaria para finales de abril rondará los $1.703.