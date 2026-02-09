El Banco Central compró US$176 millones este lunes: la divisa alcanzó su nivel más bajo desde noviembre

El dólar profundizó este lunes su tendencia bajista en el mercado local, registrando su caída diaria más importante en lo que va del año, situación que fue aprovechada por el Banco Central (BCRA) para concretar una compra de US$ 176 millones para sus reservas.

La divisa mayorista cerró la rueda con un desplome de 16 pesos, ubicándose en los $1407,00 para la compra y $1416,00 para la venta. Este retroceso del 1,1% iguala la marca del pasado 17 de noviembre y sitúa al billete en su nivel más bajo desde finales de noviembre de 2025.

Con este movimiento, la brecha respecto al techo de la banda cambiaria -fijada hoy en $1578,71- se estiró al 11,5%, la mayor distancia técnica registrada desde septiembre pasado.

El dólar Minorista en el Banco Nación cerró a $1440, mientras que el promedio de entidades privadas se ubicó en $1446.

El dólar MEP retrocedió a $1438,50, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) perforó la barrera de los $1500 para cerrar en un promedio de $1488.

En tanto, el dólar blue llegó a $1430, su valor más bajo en dos meses.

Las compras del BCRA en un escenario de calma cambiaria

El fuerte predominio de la oferta permitió a la autoridad monetaria capturar más del 40% del volumen operado en el segmento de contado, que totalizó US$430,9 millones.

Los 176 millones de dólares adquiridos hoy representan la mayor compra diaria desde mediados de enero.

El escenario de calma cambiaria y la continuidad del esquema de carry trade -incentivado por la política monetaria de «rienda corta»- impulsaron una recuperación en los activos argentinos. El riesgo país cedió 10 unidades para situarse en 502 puntos básicos.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas (ADRs) mostraron subas de hasta el 7%, destacándose los sectores bancario y energético.

A la vez, los contratos de dólar futuro también operaron en rojo, con caídas de hasta el 1,4%, ante la expectativa de una mayor liquidación de divisas de cara al inicio de la cosecha gruesa en marzo y abril.

