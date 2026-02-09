Las seis claves de la Ley de Inocencia Fiscal que Javier Milei reglamentó este lunes

Con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 93/26) el gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) aprobada por el Congreso de la Nación en las sesiones extraordinarias del pasado mes de diciembre. Dólar colchón, régimen simplificado de Ganancias, nueva escala de multas y de umbrales penales, entre las principales novedades que se introducen.

La normativa cobra plena vigencia en la práctica desde el día de hoy, modificando sustancialmente la forma en que el fisco aborda la relación con el contribuyente: se supone que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales y no tienen nada que esconder, salvo que se demuestre lo contrario.

En otras palabras, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) verá limitadas desde hoy sus facultades de control sobre el origen de los fondos en los ingresos y gastos del contribuyente. No obstante, mantendrá la capacidad de ejercer controles y auditorías fiscales en caso de considerarlo pertinente y con pruebas fehacientes.

Si bien la normativa se presentó como un incentivo al uso del «dólar colchón», la ley no prevé un mecanismo de incentivo directo a la exteriorización de activos. Sin embargo redefine entre otras cosas los umbrales penales tributarios, la escala para multas y establece un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias para pequeños contribuyentes.

A continuación, las claves de la nueva Ley de Inocencia Fiscal.

1) Principio de Inocencia Fiscal

El cambio sustancial que introduce la Ley de Inocencia Fiscal es que ARCA dejará de «perseguir la evasión fiscal», lo que en la práctica equivalía a suponer que los contribuyentes hacen todo lo que esté a su alcance para evitar el pago de impuestos.

La Ley 27.799 busca restablecer el «principio de inocencia fiscal» mediante el cual se da por hecho que todo contribuyente cumple sus obligaciones con el fisco, salvo que se demuestre lo contrario.

La intención es restablecer la confianza en el sistema de recaudación, reducir el costo fiscal de controles innecesarios y agilizar la dinámica del sistema tributario en su conjunto, facilitando la operatoria y acercando el organismo recaudador al contribuyente.

2) Dólar colchón

Desde el primer momento el gobierno intentó instalar la Ley de Inocencia Fiscal como un incentivo a que los contribuyentes elijan voluntariamente utilizar sus tenencias de dólares, en especial aquellas no declaradas, lo que habitualmente se conoce como «dólar colchón».

Lo cierto es que la Ley de Inocencia Fiscal no es un blanqueo de capitales, ni contiene incentivo directo alguno a la exteriorización de activos. A diferencia de otros esquemas de incentivos a la exteriorización de capitales, no existen beneficios tales como desgravación o alícuotas preferenciales.

El beneficio para quien tiene dólares en el colchón es indirecto: el fisco le garantiza al contribuyente que ARCA no hará preguntas incómodas respecto al origen de los fondos, lo cuál es un incentivo a utilizar los dólares guardados sin temor fiscal.



3) Menos multas

El nuevo régimen que se establece con la Ley de Inocencia Fiscal incorpora fuertes descuentos en las multas administrativas para personas físicas y pymes. Según el caso, las rebajas en los montos de las multas pueden llegar incluso al 90%.

El objetivo de la medida es aliviar la carga tributaria sobre los pequeños contribuyentes e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

4) Régimen penal tributario

La nueva norma ajusta los valores a partir de los cuales una infracción pasa de ser una falta administrativa a constituir un delito penal. Tales valores se encontraban congelados desde 2017 y fueron actualizados en base a la inflación acumulada.

Además ARCA ya no podrá asumir como dada la conducta evasiva del contribuyente y deberá centrar sus controles en aquellos casos en los que exista evidencia fehaciente de maniobras que procuren evadir o eludir el cumplimiento fiscal.

Se establece también que toda acción penal prescribe en el momento en que cesa la facultad del fisco para determinar o exigir el pago del impuesto. De esta forma, si el Estado ya no puede avanzar contra el contribuyente por la vía administrativa, tampoco podrá hacerlo por la vía penal.

5) Régimen simplificado de Ganancias

La Ley de Inocencia Fiscal incorpora un régimen simplificado para la declaración de Impuesto a las Ganancias. El beneficio alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas con una facturación anual de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Mediante este mecanismo ARCA elaborará la declaración jurada del contribuyente en base a datos pre existentes e información que ya posee en su base de datos. El contribuyente prestará conformidad y en caso de pagar en término, quedará eximido de cualquier otro tipo de obligación en relación al impuesto.

6) Actualización automática por inflación

Desde el 1 de enero de 2027 se actualizarán anualmente de forma automática todos los valores establecidos tanto en el régimen penal tributario como en el nuevo esquema simplificado de Ganancias.

El parámetro para la actualización de los montos será la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), y el organismo recaudador deberá publicar anualmente los parámetros actualizados a fin de evitar cualquier distorsión que exista a raíz de la inflación acumulada.