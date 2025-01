El Banco Central, criticado por el atraso cambiario, suma dólares: cuántos millones acumula en enero

En medio de la discusión por el atraso cambiario, el Banco Central responde con la continua compra de dólares y en las siete primeras ruedas de 2025 acumuló U$S876 millones para reforzar las reservas.

Esta cifra se consolidó luego que este viernes se hiciera de U$S167 millones por su operación en el mercado de cambios oficial.

El jueves, el mismo día que salían U$S4.340 millones por el pago de deuda, la autoridad monetaria incorporó U$S234 millones y con el ingreso de hoy recuperó U$S401 millones en apenas dos días. Las reservas brutas quedaron en U$S31.039 millones y mejoraron U$S135 millones.

El seguimiento de las reservas es uno de los datos clave que analiza el mercado en pos de la salida del cepo.

No obstante, si bien es cierto que el cepo es la principal razón de este resultado, el Gobierno lo valida como un activo de su programa económico.

“Para que haya atraso cambiario debiera haber pérdida de reservas”, es una de las explicaciones que suele dar el presidente, Javier Milei, para defender la actual paridad peso dólar y el proceso de acumulación.

Pero lo cierto es que el debate está abierto, con economistas como Domingo Cavallo y Orlando Ferreres en la vereda de la necesidad de una corrección cambiaria y otros como Ricardo Arriazu y Aldo Abram que no la consideran necesaria.

En definitiva la discusión sobre el nivel de reservas tiene como destino final la capacidad del país de seguir obteniendo dólares para honrar su deudas y la fortaleza del Banco Central en caso de tener que intervenir ante un cimbronazo financiero.

En 2024 el Banco Central compró más de U$S 21.000 millones –cuyo total no pudo retener debido a la cancelación de obligaciones-, y el inicio de 2025 se mantiene con la misma dinámica ascendente.

El dólar, los precios internacionales y la esperanza de la soja

En este escenario, el dólar “blue” cerró la semana con un leve incremento a $ 1.225 – $ 1.238 en Córdoba-. De esta forma la brecha con el dólar oficial ($ 1.066,34) es de 14,7%. A su vez, el MEP subió a U$S 1.168 y el Contado con Liquidación avanzó hasta $ 1.194.

Con vistas a futuro y en relación con lo que respecta al ingreso de dólares del agro, en las últimas horas hubo señales divergentes. Por un lado se conoció un reporte favorable para la soja de Estados Unidos, pero en cambio los informes locales sobre maíz transmiten preocupación nuevamente por la falta de agua en regiones clave.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo la proyección de cosecha de soja de la Argentina en 52 millones de toneladas y la de Brasil en 169 millones, mientras recortó la del país de 121 a 118 millones.

Esto provocó una suba del valor de la oleaginosa que se instaló en la zona de U$S 375 dólares, luego de haber tocado un piso de U$S 350 a mediados de diciembre. También avanzó el maíz a un precio de U$S 184.

Este repunte es bienvenido en medio de un momento tenso entre el Gobierno y el sector agropecuario, porque la baja en el precio internacional de los granos dejó al límite la rentabilidad de los productores.

En la noche del jueves el secretario Agricultura, Sergio Iraeta, aceptó reunirse via zoom con un grupo de productores autoconvocados, pero no ofreció ninguna solución.

La charla fue una especie de catarsis por parte de los productores, mientras el funcionario sólo les pidió que tuvieran paciencia y que el gobierno “escucha sus reclamos”.