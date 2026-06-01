Karting Patagónico en Regina: todos los resultados y podios de la tercera fecha

Martín Casemayor se subió a lo más alto en la categoría Internacional. (Foto: prensa Moto Club Reginense)

El 42° Campeonato Patagónico de Karting disputó su tercera fecha en el Kartódromo del Moto Club Reginense. El neuquino Martín Casamayor se subió a lo más alto en la categoría Internacional. En la 150cc Mayor, hizo podio Agustín Zuain, de Choele Choel.

La jornada sabatina inició con los entrenamientos oficiales cronometrados y continuó el domingo con las clasificaciones, las dos series de ordenamiento y las finales que definieron a los grandes ganadores de la jornada.

Durante el domingo, la niebla cubrió el circuito durante las primeras horas y redujo considerablemente la visibilidad. Con el correr de la jornada, el estado particular de la pista exigió el máximo de los pilotos y aportó un condimento extra a cada una de las carreras.

En la categoría Internacional, el neuquino Martín Casamayor se quedó con la victoria en la final luego de haber ganado la segunda serie de ordenamiento. Lo acompañaron en el podio Lucas Rossomanno (Neuquén) y Marcos Mungai (Villa Regina), quien había logrado la pole position y el triunfo en la primera serie.

La divisional 125cc tuvo a los locales como grandes protagonistas. Damián La Colla se quedó con la final tras imponerse en la segunda serie. Nicolás Donolo, el más rápido de la clasificación, terminó segundo, mientras que Alejandro González completó el podio.

En 150cc Mayor, Agustín Zuain, de Choele Choel, trabajó una gran remontada durante la jornada. Después de adjudicarse la segunda serie, mantuvo un ritmo sólido en la final para quedarse con el triunfo. Mateo Morales, de General Roca, fue segundo y Pablo Passaniti, de Luis Beltrán, ocupó el tercer escalón del podio.

Foto: prensa Moto Club Reginense.

Uno de los grandes dominadores del fin de semana fue Lucas Rossomanno en Varilleros. El piloto neuquino consiguió un rendimiento perfecto al ganar la clasificación, las dos series y la final. Valentín Poli, de General Roca, y Mario Gabrielloni, de Neuquén, completaron el top 3.

La categoría Juvenil, Joaquín Melita logró la pole position y Bruno Tinti ganó ambas series, pero en la final fue Tomás La Colla quien se quedó con la victoria. Melita terminó segundo y Tinti cerró el podio, en un resultado íntegramente reginense.

Tras la tercera fecha, la Comisión Directiva del Moto Club Reginense evaluará en los próximos días la continuidad del calendario para definir cuándo y dónde se disputará la cuarta cita del campeonato.