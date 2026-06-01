Llegan en barco y se arman en 48 horas: cuánto cuestan las casas chinas que se posan sobre el terreno

El modelo más económico parte de los U$S 660 el m2. Foto: Glamni.

En la Argentina, edificar mediante el sistema tradicional de ladrillo y hormigón se ha vuelto una complicación financiera, con presupuestos que oscilan entre los US$ 1.062 y los US$ 1.841 por metro cuadrado. En esa brecha entre el deseo de la casa propia y la cruda realidad del corralón emerge una disrupción asiática: las casas plegables e industriales.



Firmas globales de rápido crecimiento como Glamni proponen una arquitectura basada en módulos autónomos que llegan listos para usar, se transportan compactados y prometen quedar operativos en el mismo día.

La vivienda ya no se construye sobre el terreno: se fabrica en una cadena de montaje automatizada idéntica a la automotriz —eliminando desperdicios y paritarias locales— y se implanta directamente sobre el paisaje.

Glamni es una de las empresas chinas que más creció al automatizar la produccón de casas plegables al estilo de las automotrices.



Sin embargo, el fenómeno que inunda las redes sociales como una «solución mágica» esconde una compleja letra chica al chocar con la realidad aduanera, física y legal del suelo argentino.

La radiografía del costo real

Si tomamos con referencia el formato dúplex de 68,8 m², el catálogo tienta con un valor de fábrica (FOB) en Asia de US$ 53.000 (unos US$ 770 por m²). Pero «bajarla del barco» y habitarla duplica la ecuación:



Flete y Seguro Marítimo: US$ 4.000 a US$ 8.000.

US$ 4.000 a US$ 8.000. Aduana e Impuestos (Nacionales y Despachante): US$ 25.000 a US$ 30.000.

US$ 25.000 a US$ 30.000. Logística local (Grúa de izaje por jornada y camión): US$ 3.000 a US$ 5.000.

US$ 3.000 a US$ 5.000. Conexión de Servicios y Suelo (Cámara séptica, pilar de luz, nivelación): US$ 5.000 a US$ 8.000.

US$ 5.000 a US$ 8.000. Presupuesto final: Entre US$ 90.000 y US$ 104.000. El metro cuadrado real se reacomoda en torno a los US$ 1.400, acortando drásticamente la ventaja inicial con el método tradicional.



Los tres desafíos del desembarco de las casas chinas

Una gran ventaja: la capacidad de trasladarla. Foto: Glmni.



Obsolescencia vs. Eternidad: Mientras el comprador local busca el ladrillo para heredar, estas casas de acero galvanizado tienen una vida útil que oscila entre los 30 y los 50 años. Pasada la primera década, exigen un riguroso mantenimiento de juntas elásticas de EPDM y pintura con filtro UV bajo normas ISO para resistir el clima local sin corroerse.



El choque de los servicios: La promesa de la inmediatez choca con la física. Las conexiones cloacales exigen cavar el suelo e instalar cámaras sépticas con pendientes exactas por gravedad, mientras que las cañerías que quedan expuestas bajo el chasis flotante de la casa requieren aislamiento térmico crítico en zonas frías para no congelarse y reventar en invierno.



El limbo normativo: Al no tener cimientos fijos, estas estructuras entran en una zona gris municipal. Suelen eludir los trámites de obra complejos del inicio, pero a largo plazo enfrentan serias trabas en las comunas locales para conseguir escrituras definitivas, habilitaciones formales o acceso a créditos bancarios de mejora habitacional.



La arquitectura de catálogo demostró que los costos y los tiempos pueden optimizarse mediante la precisión tecnológica. Sin embargo, el veredicto contemporáneo es claro: el éxito de habitar una casa plegable no se define en los sofisticados talleres automatizados de Asia, sino en la inteligencia, la billetera y la pericia técnica con la que logre abrazar el suelo local.