A menos de un mes de asumir, renunció el presidente del nuevo ente regulador de energía: quién es su sucesor

El ENRGE se constituyó formalmente el 5 de mayo, cuando Nación anunció a los cinco miembros del directorio. Foto: gentileza.

Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes 1 de junio a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). La decisión llegó a menos de un mes de su designación oficial y movió de forma imprevista el tablero del sector energético.

Ante esta salida temprana, el ingeniero Vicente Serra, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió el mando del organismo.

La dimisión se formalizó durante las primeras horas de la mañana mediante un memo enviado a través del sistema oficial GEDO.

Según trascendió, la salida de Lamboglia se concretó en medio de una interna de directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y exinterventor de Enargas. Estas diferencias entre los funcionarios iniciaron antes de la constitución formal del ENRGE y escalaron rápido durante las últimas semanas.

Sin embargo, voces vinculadas a la entidad indicaron a Infobae que el paso al costado ocurrió por “motivos estrictamente personales» y hasta sentenciaron que su paso por el ente es «valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.

Qué es el ENRGE, el nuevo ente regulador de Energía

Antes de renunciar este lunes, Lamboglia había recibido el mandato más largo de todo el esquema con una duración de cinco años en la presidencia.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad”, explicaron desde el Gobierno.

Además, destacaron que el rápido nombramiento de Serra garantizó “que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”.

El marco normativo prevé el inicio de un nuevo concurso público para elegir a un presidente definitivo. Mientras tanto, el resto de los directivos mantiene sus funciones pautadas desde julio de 2025. Nachón tiene mandato como vocal primero por tres años. La doctora Griselda Lambertini y el ingeniero Héctor Sergio Falzone completan la cúpula con designaciones por dos y un año, de manera respectiva.

El ENRGE nació de forma oficial en julio de 2025 bajo el ala de la Ley de Bases. Su objetivo central es unificar las tareas de los antiguos Enargas y ENRE para agilizar la fiscalización de los servicios desde la Secretaría de Energía. Tras su creación, el ente recibió un plazo máximo de 180 días para activar por completo sus operaciones.

El armado inicial de la comisión directiva atravesó múltiples demoras durante el último año. Los altos requisitos de calificación técnica y el congelamiento salarial en el Estado dificultaron la selección y asunción de los directores.