El Banco Central, los millones que ganó la Scaloneta y ¿un billete con la cara de Messi?

Mientras la Selección Argentina sigue literalmente «en el aire» en su viaje de regreso desde Qatar, y esperando encontrarse con los millones de hinchas argentinos que esperan poder ver a Messi levantar la Copa en suelo argentino, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya analiza cómo encuadrar legalmente el millonario premio en dólares que recibió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Antes de que el equipo conducido por Lionel Scaloni jugara el partido decisivo en el Mundial de Qatar, la suerte de la selección fue uno de los temas del día en la última reunión del directorio de la entidad monetaria, llevada a cabo el pasado jueves.

Es que el millonario ticket que obtuvo la AFA ya era un hecho antes de la final, cuando ya se sabía que la FIFA premiaría al ganador con u$s 42 millones y al subcampeon con u$s 30 millones. A ello hay que agregar que la Conmebol prometió un premio de u$s 10 millones más, si el ganador era sudamericano.

La normativa establece que los u$s 52 millones que ganó ayer la selección argentina, debieran liquidarse en el mercado oficial de cambios.

Una vez finalizado el partido y alcanzado el sueño del campeonato, el dato previo se convirtió en certeza: Argentina se alzó con un premio total de u$s 52 millones.

En la reunión del directorio del BCRA realizada la semana pasada, la decisión fue clara, hay que respetar la normativa vigente. La misma establece que la casa madre del fútbol argentino debe ingresar las divisas al país y liquidarlas en el mercado oficial de cambios.

Implica que los u$s 52 millones que obtuvo la selección como premio, deberían convertirse a pesos a un valor de $179,69, es decir a un valor 78% menor al que cotizan los mismos billetes en el mercado informal.

El interrogante es la decisión que tomará la AFA con el premio, si establecerá algún mecanismo de reparto entre los 26 protagonistas del título y el cuerpo técnico de la selección, y en ese caso si los dólares ingresarán efectivamente al país. Lo cierto es que sea cual sea la decisión, la AFA debiera declarar el premio ante la AFIP.

¿Billete con la cara de Messi?

Por ahora es solo un rumor de redes sociales, pero no deja de ser una chance cierta en medio del fragor de la victoria en el Mundial de Qatar luego de 36 años, y de una euforia popular pocas veces vista en la historia reciente: el BCRA estaría estudiando la posibilidad de lanzar un billete conmemorativo con la cara de Messi.

Eterno. Una imagen que quedará en la historia, la de Messi en lo más alto del mundo.

La medida no tiene que ver únicamente con la consagración argentina en el Mundial, sino con la recurrente pérdida de valor del peso a raíz de la inflación, lo que a medida que pasa el tiempo, impone la necesidad de contar con billetes de mayor denominación.

La iniciativa no es descabellada. La entidad monetaria ya ha emitido billetes conmemorativos en otras ocasiones especiales, como el Mundial de 1978 celebrado en Argentina, el bicentenario de la independencia argentina en 2016, o el 50 aniversario de la muerte de Eva Perón.