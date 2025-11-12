El Banco Central proyectó una fuerte baja de tasas de interés y una reactivación del crédito

En medio de las presiones por dejar flotar libremente el dólar, el Gobierno se refirió a otro de los temas de interés económico que resonó durante todo el periodo electoral: qué pasa con la tasa de interés. El director del BCRA, Federico Furiase, proyectó una fuerte caída que impactará en una reactivación del crédito.

El funcionario cercano a Luis Caputo habló durante un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevó adelante en el Yacht Club de Puerto Madero.

Allí, remarcó que las tasas son «endógenas» y que las fija el mercado, pero insistió en que «se desplomaron» una vez que La Libertad Avanza ganó las elecciones.

“Lo que se viene es mucho más que eso. Con más apoyo político, con más apoyo social, esta baja de tasas va a generar más recuperación del crédito. Puede haber más crédito a familias y empresas porque hay una macro ordenada, no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. Lo que se viene es una caída de las tasas de interés que va a generar una reactivación del crédito”, anticipó.

Furiase destacó el funcionamiento de las bandas y anticipó un periodo de acumulación de reservas

“La Argentina no está preparada para ir a un esquema de libre flotación”, sostuvo el director del BCRA, en medio de presiones por parte de inversores extranjeros para eliminar el sistema de bandas cambiarias.

“Lo que demostró este programa es que en medio del ruido político funcionó muy bien y pasada esa incertidumbre el dólar se está alejando del techo de la banda. ¿Por qué están bien calibradas las bandas? Porque tenemos ese dólar a $1400. Eso implica un tipo de cambio real más competitivo que en la salida del cepo con Macri«, aseveró Furiase.

En este sentido, enlistó los motivos por los cuales el país no puede dejar flotar el dólar y nombró a la volatilidad de la demanda de dinero, la volatilidad política, el volumen del mercado de cambios y la cuestión cultural de usar al billete estadounidense como refugio.

Por otra parte, con respecto a la acumulación de reservas, Furiase afirmó: «Vamos a generar los espacios para poder comprar dólares. Este es el resultado de un proceso virtuoso, porque se fueron generando los espacios macroeconómicos para poder hacer una compra de dólares en el marco de una recuperación de la demanda de dinero, sin tensionar la inflación ni el tipo de cambio«.

Además, destacó que tampoco habrá necesidad de «esterilización» y que este proceso de acumulación de reservas será «independiente del pago de los vencimientos en dólares que tenemos el año que viene».