El BCRA planifica acumular reservas «sin tensionar» el dólar: qué dijeron de las bandas cambiarias

El director del BCRA, Federico Furiase, anticipó este miércoles que se aproxima un proceso de baja en las tasas de interés, lo que provocará una reactivación en el crédito. A la par, confirmó que el Banco Central empezará a acumular reservas y aseveró que gestionarán los espacios para que esto no afecte al tipo de cambio.

El funcionario del gobierno de Javier Milei disertó durante un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevó adelante en el Yacht Club de Puerto Madero.

Con respecto a las presiones por parte de inversores extranjeros para eliminar las bandas cambiarias, el director del BCRA sostuvo que la Argentina «no está preparada» para ir a un esquema de libre flotación.

En este sentido, enlistó los motivos por los cuales el país no puede dejar flotar el dólar libremente y nombró a la volatilidad de la demanda de dinero, la volatilidad política, el volumen del mercado de cambios y la cuestión cultural de usar al billete estadounidense como refugio.

“Lo que demostró este programa es que en medio del ruido político funcionó muy bien y pasada esa incertidumbre el dólar se está alejando del techo de la banda», resaltó.

En este sentido, Furiase explicó que las bandas están «bien calibradas» por el dólar a $1400: «Eso implica un tipo de cambio real más competitivo que en la salida del cepo con Macri«.

Con respecto a la acumulación de reservas, Furiase afirmó: «Vamos a generar los espacios para poder comprar dólares».

El funcionario explicó que esta nueva etapa es gracias a un proceso virtuoso que permitirá comprar dólares en el marco de una «recuperación de la demanda de dinero», sin tensionar «la inflación ni el tipo de cambio«.

Por último, destacó que tampoco habrá necesidad de «esterilización» y que este proceso de acumulación de reservas será «independiente del pago de los vencimientos en dólares que tenemos el año que viene».

El Banco Central proyectó una fuerte baja de tasas de interés y una reactivación del crédito

En medio de las presiones por dejar flotar libremente el dólar, el Gobierno se refirió a otro de los temas de interés económico que resonó durante todo el periodo electoral: qué pasa con la tasa de interés. El director del BCRA proyectó una fuerte caída que impactará en una reactivación del crédito.

En primer lugar, Furiase remarcó que las tasas son «endógenas» y que las fija el mercado, pero insistió en que «se desplomaron» una vez que La Libertad Avanza ganó las elecciones.

“Lo que se viene es mucho más que eso. Con más apoyo político, con más apoyo social, esta baja de tasas va a generar más recuperación del crédito. Puede haber más crédito a familias y empresas porque hay una macro ordenada, no hay más pasivos remunerados en el Banco Central. Lo que se viene es una caída de las tasas de interés que va a generar una reactivación del crédito”, anticipó.