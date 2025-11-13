Nuevo ranking de billeteras virtuales y plazos fijos: ¿cuáles ofrecen los mejores rendimientos?

En un panorama financiero que se caracteriza por la alta volatilidad y los constantes movimientos del mercado, encontrar un sitio de inversión ideal para ahorrar se volvió todo un desafío para los argentinos. Los ahorristas deben debatir si depositar sus pesos en billeteras virtuales o plazos fijos, por ello acá te contamos cómo quedó el nuevo ranking y sus mejores rendimientos.

La reciente liberación de la tasa mínima de interés por parte del Banco Central desencadenó una verdadera «guerra de tasas», tanto para el sector bancario tradicional como en el ecosistema fintech.

Esto llevó a los ahorristas a dejar repensar y evaluar las opciones más populares y accesibles: el tradicional plazo fijo y el creciente furor por las cuentas remuneradas ofrecidas por las billeteras virtuales.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Desde el sitio El Economistas, que el último relevamiento reveló que la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI, se enlistaron de la siguiente manera:

Ualá (Cuenta Remunerada): 37.00 % Cocos (FCI RM): 35.00 % Prex Argentina (FCI MM): 34.71 % Naranja X (Cuenta Remunerada): 34.00 % IEB+ (FCI MM): 32.23 % Personal Pay (FCI MM): 31.86 % Mercado Pago (FCI MM): 31.86 % Lemon Cash (FCI MM): 31.21 % N1U (FCI MM): 29.82 % Claro Pay (FCI MM): 29.60 %

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking se posicionó de la siguiente manera: