El Banco Central reglamentó los créditos en dólares a empresas: cuáles son los requisitos y qué tasa ofrecen

El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la «letra chica» de los nuevos créditos en dólares anunciados por el Gobierno nacional la semana pasada. Mediante la Comunicación “A” 8467, la autoridad monetaria estableció los requisitos y lineamientos para que las personas jurídicas que no generan ingresos en divisas puedan acceder a este tipo de financiamiento bancario.

La medida se apoya en el DNU 736/2026 publicado el último viernes, el cual modificó el artículo 23 del DNU 905/2002. Aquella normativa, dictada tras la crisis de 2001, prohibía estrictamente otorgar préstamos en moneda extranjera a quienes no tuvieran ingresos directos o indirectos vinculados al comercio exterior.

Ahora, con esa restricción levantada, el BCRA amplió el margen hacia empresas que históricamente estaban excluidas de esta política crediticia.

Las condiciones y la «letra chica» para los bancos

Para evitar descalces y mantener la solidez del sistema financiero, el Banco Central dispuso una serie de pautas que las entidades deberán cumplir a la hora de otorgar los fondos:

Límite de depósitos: las entidades financieras no podrán destinar a estos créditos más del 15% de sus depósitos totales en dólares.

las entidades financieras de sus depósitos totales en dólares. Análisis de riesgo exhaustivo: los bancos deberán prestar «especial atención» al flujo de fondos y a la situación patrimonial de las empresas solicitantes. El objetivo es garantizar que el deudor tenga capacidad de pago ante eventuales saltos del tipo de cambio, dado que sus ingresos en pesos podrían no acompañar la evolución de la moneda estadounidense.

los bancos deberán prestar «especial atención» al flujo de fondos y a la situación patrimonial de las empresas solicitantes. El objetivo es garantizar que el deudor tenga capacidad de pago ante eventuales saltos del tipo de cambio, dado que sus ingresos en pesos podrían no acompañar la evolución de la moneda estadounidense. Mayor respaldo de capital: ante el riesgo de crédito, el BCRA exigirá a los bancos que aumenten su respaldo de capital por un factor igual a 1,25 sobre el importe determinado.

ante el riesgo de crédito, el BCRA exigirá a los bancos que aumenten su respaldo de capital por un factor igual a 1,25 sobre el importe determinado. Cambios normativos: la conducción de Santiago Bausili eliminó el artículo 2.1.7 sobre política monetaria, el cual permitía a los bancos usar depósitos en moneda extranjera para financiar a clientes comerciales que necesitaran importar bienes de capital para el mercado interno. Ahora, estos nuevos préstamos recibirán el mismo tratamiento que los ya contemplados en la normativa vigente.



Tasas de interés y plazos de acceso

A diferencia de otras líneas de crédito reguladas, el BCRA no fijó una tasa de interés específica ni topes para estos préstamos. Al tratarse de una negociación entre privados, el costo del financiamiento será acordado directamente entre el banco y la empresa solicitante.

Tampoco se estableció una fecha límite para acceder a esta herramienta. La disponibilidad de los fondos dependerá exclusivamente de la liquidez y la capacidad de préstamo de cada entidad bancaria.

Actualmente, los depósitos en dólares en el sistema superan los US$ 40.000 millones. Sin embargo, el Gobierno nacional apuesta a que ese volumen se incremente fuertemente en los próximos meses gracias a la captación de los llamados «dólares del colchón», impulsada por la reciente ley de Inocencia Fiscal II.

Desde el Palacio de Hacienda hay un fuerte optimismo sobre el impacto de la medida en la economía real. Tras la publicación del DNU, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la flexibilización «va a ser muy bien recibida», y proyectó que la iniciativa «va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía».

Con información de Noticias Argentinas.