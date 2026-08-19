El Banco Central mantendrá la política contractiva y descartó medidas para reactivar la economía

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, expuso en un evento de la Fundación FIEL. (Foto: Clarín Fotografía)

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, ratificó que la autoridad monetaria mantendrá un «sesgo contractivo» y descartó cualquier flexibilización o emisión orientada a reactivar la actividad económica. Durante una presentación organizada por la Fundación FIEL, el funcionario remarcó que la absorción monetaria continuará firme hasta que el ritmo de los precios converja con los parámetros internacionales.

Al retomar el diagnóstico que había brindado días atrás en la Bolsa de Comercio de Mendoza, el titular del Central reconoció que el país crece a un ritmo menor al proyectado por el Gobierno, condicionado por la cautela inversora tras crisis pasadas, las expectativas del mercado y la volatilidad geopolítica internacional.

Inflación del 30% para 2026 y compras acotadas de reservas

Pese al repunte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al 2,1% en julio, Bausili estimó que la inflación de agosto se ubicará por debajo del 1,9% registrado en junio, basándose en mediciones de alta frecuencia. En sintonía con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), calculó que el incremento de precios cerrará en torno al 30% anual en 2026 y descenderá al 20% hacia 2027.

En paralelo, el funcionario convalidó que la compra de reservas en el mercado oficial seguirá en un ritmo moderado para priorizar la estabilidad cambiaria por sobre una remonetización acelerada.

Reglamentación de créditos en dólares para pymes e inmuebles

En el plano financiero, el titular del Central defendió la entrada en vigencia de la Comunicación «A» 8467 del BCRA, que habilita préstamos en moneda extranjera para empresas no exportadoras bajo criterios de prudencia:

Cupo habilitado: Los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos privados en dólares .





Los bancos podrán prestar hasta el . Sectores alcanzados: Los créditos estarán orientados a dinamizar desarrollos inmobiliarios y financiar inversiones de pymes .





Los créditos estarán orientados a dinamizar y financiar inversiones de . Circuito cambiario: Las compañías deberán liquidar los desembolsos en el mercado oficial (MULC) y tendrán acceso garantizado para recomprar las divisas al cancelar capital e intereses.





Las compañías deberán liquidar los desembolsos en el y tendrán acceso garantizado para recomprar las divisas al cancelar capital e intereses. Respaldo patrimonial: Para evitar descalces como los de 2001, las entidades auditarán los flujos de fondos y aplicarán un factor de 1,25 sobre el capital mínimo por riesgo crediticio en grandes exposiciones.



Con información de La Nación.