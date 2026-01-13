El Banco Nación digitaliza sus créditos hipotecarios: aprobación en 24 horas y todo el trámite online

En una apuesta por agilizar el acceso a la vivienda, el Banco Nación (BNA) puso en marcha este lunes 12 de enero un nuevo esquema de gestión para sus créditos hipotecarios que es 100% digital. El objetivo es eliminar las demoras tradicionales del sistema bancario y ofrecer previsibilidad inmediata a los solicitantes.

Bajo el lema «Tu casa empieza con un clic», la entidad que preside Darío Wasserman habilitó una plataforma donde el usuario puede iniciar la solicitud y cargar toda la documentación necesaria desde su casa. La novedad más relevante es la velocidad de respuesta: el banco asegura que, una vez completada la carga, el sistema devuelve una oferta formal con el monto prestable, la tasa de interés y el plazo de devolución en menos de 24 horas.

Cómo funciona el nuevo sistema para pedir créditos del Banco Nación

El proceso elimina las visitas presenciales a las sucursales para llevar papeles o consultar estados de trámite. Según informó la entidad, la gestión se canaliza íntegramente a través del sitio institucional y de la plataforma “+Hogares con BNA”.

Solicitud online : El cliente inicia el pedido y sube los documentos requeridos.



: El cliente inicia el pedido y sube los documentos requeridos. Análisis centralizado : Un equipo especializado evalúa el perfil de riesgo de forma remota.



: Un equipo especializado evalúa el perfil de riesgo de forma remota. Aprobación exprés : En menos de un día, el solicitante ya sabe cuánto dinero le prestan y en qué condiciones.



: En menos de un día, el solicitante ya sabe cuánto dinero le prestan y en qué condiciones. Firma presencial: La única instancia física es el momento final de la escritura, que se realiza en la sucursal seleccionada.

Además, el sistema integra un buscador de propiedades. Quienes ya tengan el crédito aprobado pueden elegir viviendas que fueron previamente verificadas como «aptas crédito» dentro del marketplace del banco, lo que acelera aún más los tiempos de la operación.

Canal para inmobiliarias

La digitalización también abre una ventanilla para el sector inmobiliario. El sistema funciona como un nuevo canal donde las inmobiliarias pueden publicar sus propiedades, conectando directamente la oferta con una base de compradores que ya cuentan con el financiamiento «en mano».

Con este cambio tecnológico, el banco busca escalar el volumen de operaciones y federalizar el acceso, permitiendo que usuarios de cualquier punto del país inicien su carpeta sin depender de los turnos en las sucursales físicas.