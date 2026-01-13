INDEC revela hoy la inflación de diciembre 2025: podría ser la más baja en la última década, a qué hora se conoce el dato del IPC

El INDEC publicará este martes el dato final del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. La cifra no es una más: marca el cierre de un 2025 que, según las proyecciones, terminará con una inflación en torno al 31%, el nivel más bajo registrado desde 2017.

Pese al optimismo por el balance anual, el último mes del año habría mostrado una leve aceleración. De acuerdo con el relevamiento de consultoras privadas como EcoGo, Equilibra y C&T Asesores Económicos, la variación mensual de precios rondaría el 2,6%, apenas por encima del 2,5% que el organismo oficial informó en noviembre.

El dato de la inflación a nivel nacional se conocerá a las 16, en ese mismo horario Neuquén también tendrá su IPC de diciembre 2025. El dato para Río Negro se conocerá algunas horas antes.

El «efecto diciembre» y el anticipo de la Ciudad de Buenos Aires sobre la inflación

El comportamiento de los precios en el Gran Buenos Aires (GBA) ya dio señales de este repunte. Según citó Infobae, el estudio de C&T detectó una suba del 2,6% en el área metropolitana, impulsada por la estacionalidad de las fiestas y el turismo, superando el 2,4% que el rubro había marcado el mes previo.

Por su parte, el índice de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) ya le puso cifra a su cierre anual: 31,8%. Este número cobra relevancia al compararlo con el 136,7% que azotó los bolsillos en 2024, evidenciando una caída vertical en la velocidad de los aumentos.

Qué esperar para esta tarde

El dato que difundirá el equipo de Marco Lavagna esta tarde será la base para definir la política de tasas y las paritarias del primer trimestre de 2026. Si se confirma el 2,6%, el Gobierno podrá exhibir una victoria estructural frente a la crisis de precios, aunque con el desafío de que el pequeño rebote de diciembre no se traslade a enero.

La radiografía del IPC:

Diciembre (est. privada): 2,6%

2,6% Noviembre (oficial): 2,5%

2,5% Acumulado 2025: ~31%

~31% Referencia 2024: 136,7%

Pese a este pequeño salto de una décima, el balance anual es visto por el sector económico como una victoria de la estabilización, logrando reducir a menos de un tercio la velocidad de los precios en solo 12 meses.