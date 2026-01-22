El BID advirtió que Argentina desaceleró su crecimiento exportador y pidió «reformas estructurales» para no depender de los precios 

La «primavera exportadora» de 2024 (período post-sequía) se normalizó el año pasado y planteó los desafíos de fondo para la economía de Argentina. En su informe anual Estimaciones de las Tendencias Comerciales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) subrayó que las exportaciones de Argentina crecieron un 8,1% en 2025. Si bien la cifra es positiva, marca una desaceleración respecto al salto del 19% registrado en 2024.

El diagnóstico del organismo es claro: el impulso de la recuperación de volúmenes tras la sequía histórica se frenó. Mientras que en 2024 las cantidades exportadas habían volado al 26,3%, en 2025 esa expansión se moderó al 8,4%. Para el BID, esto pone a la región —y a la Argentina en particular— frente al desafío urgente de «avanzar en reformas estructurales y canalizar la inversión hacia el fortalecimiento de la productividad» para no quedar expuestos a la volatilidad externa.

El factor China y los combustibles

El reporte detalla que la «locomotora» de las ventas argentinas en 2025 fue, indiscutiblemente, China. El gigante asiático explicó el 40% del aumento total de las exportaciones nacionales, consolidándose como el socio comercial más dinámico en un año donde los envíos al resto de Sudamérica cayeron.

Los productos que sostuvieron la balanza fueron la soja, las grasas y aceites, y los combustibles. Este último punto es clave para la región: Vaca Muerta sigue empujando la oferta exportable, aunque ahora enfrenta un escenario de precios más complejo.

Alerta por precios: soja y petróleo a la baja

Uno de los puntos que el BID marca con preocupación es el deterioro de los términos de intercambio. A diferencia de otros ciclos, Argentina está exportando más cantidad, pero a menor precio.

Soja: Acumuló su tercer año consecutivo de caída, con una baja del 6,7% en 2025 debido a las supercosechas globales.

Petróleo: El precio del crudo se contrajo un 14,3% interanual, afectado por la debilidad de la demanda y el aumento de la oferta de países fuera de la OPEP.

Un contexto de incertidumbre

Hacia adelante, el BID advierte que el escenario global está cargado de «altos niveles de incertidumbre» por las tensiones geopolíticas y el proteccionismo comercial. En sus conclusiones, el organismo subraya que para sostener el crecimiento ya no alcanza con el clima: es necesario «eliminar barreras y promover exportaciones» de manera activa.

En la comparación regional, el desempeño de Argentina (8,1%) superó el promedio de Sudamérica (5,1%) y de Brasil (1,8%), pero quedó por debajo del dinamismo de Perú, que lideró la tabla con un salto del 20% impulsado por la minería.

El documento completo del BID