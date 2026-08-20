El riesgo país trepó a 522 puntos y tocó un nuevo máximo: por qué los bonos argentinos no se acoplan al alivio global

El riesgo país argentino profundizó su tendencia alcista este jueves 20 de agosto y avanzó hasta los 522 puntos básicos (al mediodía bajó a 517), tras haber tocado un máximo intradiario de 527 unidades, consolidando su registro más alto en los últimos tres meses. De acuerdo con los monitores de Rava Bursátil sobre el índice elaborado por J.P. Morgan, los activos argentinos quedaron totalmente al margen del rally que experimentaron los mercados emergentes y las bolsas internacionales.

A contramano del escenario externo, los bonos soberanos en dólares mantuvieron la tónica negativa y ya rinden un promedio del 10% anual, con caídas concentradas en el tramo largo de la curva y en emisiones recientes como el Bonar 28 y 29. En el segmento en pesos, las ventas también impactaron en los títulos duales que vencen tras los comicios, con rendimientos que se ubican 10 puntos por encima de la tasa TAMAR para plazos fijos mayoristas.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 517 Apertura 517 Máximo 527 Mínimo 517 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

El plan de recompra del Tesoro de EE. UU. y el rally internacional

El frente financiero global había recibido un fuerte espaldarazo tras el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien confirmó que el gobierno norteamericano duplicará las operaciones de recompra de títulos de US$2.000 millones a US$4.000 millones por licitación entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre, enfocadas en bonos a 10 y 30 años.

La medida redujo las presiones de liquidez y puso un freno al rendimiento de los Treasuries a 30 años (que retrocedió del 5,28% al 5,18%) y del bono a 10 años (en 4,64%). La inyección de optimismo impulsó a Wall Street (S&P 500, Dow Jones y Nasdaq) y disparó a los activos alternativos: el oro avanzó un 4% hasta los US$4.500 y el Bitcoin trepó más del 6%, superando los US$69.000.

Incertidumbre política y caída en los ADRs bancarios

Pese al contexto favorable para los activos de riesgo, los inversores mantuvieron una postura vendedora sobre la deuda y la renta variable local. En Nueva York, los ADRs de bancos argentinos acumulan un retroceso superior al 15% en dólares en lo que va de agosto, mientras que el índice S&P Merval apenas registró una baja del 0,59%.

Operadores del mercado atribuyen este desacople a la falta de catalizadores domésticos de corto plazo: la persistente debilidad en el consumo, el rezago de los ingresos y la creciente incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 —con niveles de aprobación de la gestión de Javier Milei en torno al 35%— elevan la prima de riesgo e impiden el retorno de la Argentina a los mercados de crédito voluntario.

Con información de Bloomberg e Infobae.