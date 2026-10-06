BALC: El chef Take sorprende con cerveza patagónica y cocina fusión japonesa

Manush, la cerveza de origen patagónico, será parte de una nueva edición de “Bariloche a la Carta” (BALC), que se llevará adelante esta semana hasta el 12 de octubre en Bariloche, con una propuesta que combina gastronomía de fusión, técnicas japonesas e identidad cervecera. Participará en el evento a través de su food truck y, simultáneamente, con un menú especial en sus dos locales de Bariloche (Manush Centro: Neumeyer 20 y Manush Km 4: Av. Exequiel Bustillo 3800).

Su chef “Take” es quien desarrolla y da forma a la propuesta gastronómica de Manush para “Bariloche a la Carta”. Su mirada parte de la cocina japonesa y la pone en diálogo con ingredientes, sabores y productos que forman parte de la identidad gastronómica de la región.

Takeru Adashi «Take», el chef de Manush, de Bariloche. Una vuelta de tuerca más para la gastronomía patagónica. Imperdible.

Para esta edición, “Take” diseñó un recorrido que atraviesa diferentes técnicas y preparaciones japonesas. En el food truck, los visitantes podrán descubrir un menú pensado especialmente para BALC y centrado en sabores japoneses reinterpretados en clave contemporánea. La propuesta incluirá sushi tacos, elaborados con alga tempura en forma de taco y presentados en tres versiones: una con trucha, otra con carne y una alternativa vegetariana. La combinación propone una manera original de disfrutar ingredientes reconocibles a través de una presentación novedosa y accesible.

La propuesta continuará con el Tonjiru, una sopa japonesa de miso preparada con cerdo, jengibre y verduras. Se trata de una elaboración cálida y reconfortante que aporta profundidad de sabor y pone en primer plano la tradición culinaria japonesa.

Para el cierre dulce, Manush ofrecerá Dorayaki, un postre japonés compuesto por dos discos suaves, similares a un pancake, relleno con dulce y que completará la experiencia con un perfil delicado y diferente.

La propuesta de “Take” no busca reproducir una cocina japonesa de manera literal, sino interpretarla desde una perspectiva contemporánea y cercana. Su trabajo combina precisión técnica, contraste de texturas y una presentación pensada para distintos formatos: desde una experiencia informal en el food truck hasta un menú de pasos servido en los dos locales de Manush.

El chef también propone que cada plato pueda disfrutarse en relación con la cerveza. Por eso, la selección de estilos forma parte del recorrido y acompaña los sabores, las temperaturas y las texturas de cada preparación. Todos estos platos se podrán acompañar con una selección de cerveza que incluye Victoria, Pilsen, Session IPA y Old Classic IPA. Cada estilo aportará un perfil distintivo y ampliar la experiencia. “La idea

fue llevar algunos sabores y técnicas de la cocina japonesa a una propuesta que también hable de Bariloche y de Manush. Trabajamos con trucha, cerdo, vegetales y dulce de leche para construir platos reconocibles, pero con otra mirada y nuevas formas de disfrutarlos”, cuenta Take.

Como parte de la experiencia los dos locales de Manush ofrecerán un menú especial de pasos que combina ingredientes de la región con preparaciones de inspiración japonesa.

La experiencia comenzará con un portobello relleno, acompañado por muselina de trucha y crema de hinojo. La entrada propone un juego de texturas y sabores en el que el perfil terroso del hongo se integra con la delicadeza de la trucha y el carácter aromático del hinojo.

Como plato principal se servirá Tonkatsu, una milanesa de cerdo rebozada con panko fresco al estilo japonés, acompañada por ensalada de repollo. La preparación aporta una textura crocante y un contrapunto fresco que equilibra el plato.

El menú se completará con una selección de postres que tendrá como protagonista a la torta vasca de dulce de leche, acompañada por pochoclo caramelizado y helado de dulce de leche de elaboración propia. El cierre combina cremosidad, dulzor y diferentes texturas para completar la propuesta.

“En Bariloche a la Carta buscamos compartir una propuesta que represente la creatividad de Manush y el trabajo de nuestro chef. El menú fue pensado para invitar a descubrir la fusión japonesa desde una mirada propia, con platos sabrosos, originales y acompañados por nuestras cervezas”, cuenta Leticia García, gerenta de restaurante de Manush.

Edición: Horacio Lara @larahoracio