Comprar una casa en Argentina: qué revisar antes de señar y evitar gastos inesperados a futuro

El entorno, las reformas, las instalaciones y los papeles forman parte del análisis previo a la operación inmobiliaria. Imagen ilustrativa: Diario Río Negro.

Comprar una casa usada requiere mirar bastante más que los metros cuadrados, la cantidad de ambientes o el estado de la pintura. Antes de avanzar hay que evaluar el entorno, detectar posibles problemas constructivos, revisar las reformas y conocer qué documentación y gastos estarán involucrados en la operación.

Para Emiliano Eceiza, asesor inmobiliario de Barda Sur y martillero, uno de los principales errores es quedarse con la primera impresión que genera un inmueble. La recomendación es recorrerla más de una vez y, especialmente, observar qué ocurre alrededor de ella.

“La ubicación de una vivienda no se puede remodelar”, planteó Eceiza. Por eso considera importante volver al lugar en diferentes horarios y analizar cuestiones que pueden cambiar a lo largo del día, como los accesos, el movimiento del barrio, los comercios cercanos y la dinámica de la zona.

Emiliano Eceiza, asesor inmobiliario de Barda Sur y martillero. Foto: Alejandro Carnevale.

Qué revisar en una casa usada antes de comprarla

Durante la visita también hay cuestiones concretas que pueden revisarse sin conocimientos técnicos. El estado de los techos, las paredes, las aberturas y los servicios permite detectar algunos de los problemas más habituales en una vivienda usada.

En el caso de las aberturas, por ejemplo, basta con limitarse a observar su estado ya que “es fácilmente comprobable, probando la apertura y cierre de las mismas”, explicó el martillero. Con paredes y techos, en cambio, conviene prestar especial atención a signos de humedad o salitre y a cualquier indicio que pueda revelar un problema previo.

Los servicios también forman parte de esta revisión. No solo hay que saber si la zona cuenta con agua, gas, cloacas, electricidad y pavimento, sino comprobar que las instalaciones dentro de la vivienda funcionen correctamente.

Otro elemento que puede modificar la experiencia cotidiana es la orientación. La cantidad de luz que recibe cada ambiente y el momento del día en que ingresa el sol pueden influir en la temperatura y el uso de los espacios.

La distribución merece una mirada similar. Una propiedad puede tener una buena superficie, pero no necesariamente responder a las necesidades de quienes van a vivir allí. En ese punto, Eceiza recomendó pensar también qué tan sencilla sería una eventual reforma si la vivienda no tiene exactamente la configuración buscada.

Reparaciones y reformas de viviendas que pueden ocultar problemas

Las viviendas recientemente pintadas o reparadas suelen generar una buena impresión, pero ese aspecto merece una revisión más atenta. Para Eceiza, cuando una casa fue intervenida poco antes de ponerse a la venta es importante “prestar atención a si en esa reparación no se intentó ocultar algún problema de fondo”, advirtió.

La recomendación no implica que una reparación sea necesariamente una señal negativa, sino que debería llevar al comprador a preguntar qué se hizo, cuándo y por qué.

Qué tener en cuenta al evaluar futuras ampliaciones en una casa

Foto: Emiliano Ortiz.

Las reformas realizadas con el paso de los años también pueden esconder cuestiones que no se detectan a simple vista. En una ampliación, Eceiza aconsejó observar si el nuevo sector fue construido con el mismo sistema que el resto de la vivienda y si la intervención modificó la ventilación o el ingreso de luz natural.

El punto adquiere especial importancia cuando se agregaron baños, cocinas o lavaderos, porque esos ambientes requieren nuevas conexiones. “Hay que ver cómo se conectaron las obras cloacales, de agua y/o gas a las que estaban previamente realizadas”, explicó.

También es conveniente preguntar cuándo se hicieron esas modificaciones. Conocer la antigüedad de una reforma permite poner en contexto su estado actual y evaluar si puede requerir nuevas intervenciones.

Comprar una casa: el barrio también entra en la cuenta

La vivienda no es lo único que se compra. El entorno forma parte de la vida cotidiana y por eso conviene recorrer la zona varias veces antes de decidir.

En los barrios cerrados, además, aparece una variable económica que puede tener un impacto directo en el presupuesto mensual: las expensas. “Es importante ver cómo se comporta el consorcio o administración del barrio frente a los gastos extraordinarios para no encontrarnos con montos que luego compliquen la economía familiar”, señaló el asesor inmobiliario.

«La ubicación de una vivienda no se puede remodelar, por eso es importante ir varias veces a la vivienda, en distintos horarios y prestar atención a cómo se adapta esa ubicación a la dinámica familiar». Emiliano Eceiza, asesor inmobiliario de Barda Sur y martillero.

En estos casos también aconseja solicitar una copia del reglamento de copropiedad antes de avanzar, para conocer las condiciones y obligaciones que tendrá el propietario.

Comparar con otras viviendas de la misma zona es otra herramienta para evitar una decisión impulsiva. Según Eceiza, hay que comprobar si existen otras propiedades disponibles y, sobre todo, si la vivienda que se está evaluando realmente cumple con lo que necesita el comprador.

Qué papeles revisar antes de comprar una propiedad

Después de revisar la casa y el entorno llega una instancia que no debería quedar para el final: la documentación.

Entre los elementos a controlar están el título de propiedad o escritura, para confirmar quién es el titular; el informe de dominio, que permite conocer la situación registral y detectar embargos, hipotecas o inhibiciones; y el estado parcelario y plano municipal, para comprobar que los metros construidos coincidan con los registrados.

También hay que verificar la situación de impuestos, tasas y servicios y conocer si existen deudas pendientes. Si la operación corresponde a una sucesión, será necesario revisar además la declaratoria de herederos y la documentación que habilite la venta.

La recomendación es realizar estas verificaciones antes de entregar una seña, especialmente cuando existen dudas sobre ampliaciones, titularidad o situación registral.

Cuánto cuesta realmente comprar una casa usada

El precio de publicación tampoco es el único número que debe entrar en el presupuesto. La operación puede incorporar honorarios inmobiliarios, gastos de escribanía y escrituración y, cuando corresponda, gastos de agrimensura.

A esos costos se suma un cálculo que conviene hacer antes de comprar y no después: el de las reformas necesarias. Si una propiedad necesita modificaciones para adaptarse a la vida cotidiana de sus nuevos dueños, ese monto debería formar parte de la evaluación desde el comienzo.

Para Eceiza, comparar propiedades también permite incorporar esa variable a la decisión: no se trata únicamente de encontrar una casa que guste, sino de evaluar si responde a las necesidades planteadas y cuánto habrá que invertir para llevarla al estado buscado.

También cuenta imaginar la vida cotidiana en ese lugar: los accesos, la cercanía a comercios y la orientación.

Comprar una vivienda usada implica, así, mirar más allá de la primera impresión. Recorrer la zona en distintos horarios, probar las instalaciones y aberturas, preguntar por las reformas, revisar los papeles y calcular los gastos adicionales puede ayudar a conocer realmente qué se está comprando antes de tomar una decisión.

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