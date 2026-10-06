El Gobierno reprogramó la Mesa Política por un compromiso en Salta: qué pasa con las otras actividades de este martes

El Gobierno tenía previsto, como cada semana, reunir este martes a la Mesa Política en la Casa Rosada con el objetivo de revisar el rumbo de la gestión y coordinar la estrategia legislativa del oficialismo, pero el encuentro tuvo que ser suspendido debido a un compromiso en Salta.

Tras la suspensión de la Mesa Política, así quedó la agenda del Gobierno

Desde Presidencia informaron que la reunión encabezada por la secretaria general Karina Milei tuvo que reprogramarse, aunque aún no confirmaron la fecha de concreción.

La suspensión se debió a que la funcionaria asistirá a la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en Salta, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Según se difundió, en el acto también brindarán unas palabras el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el embajador surcoreano en Argentina, Lee Chong Hwa, y los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Tras la suspensión de la Mesa Política, la agenda oficial continuará a las 11 con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien comunicará los lineamientos de gestión, medidas económicas y anuncios ministeriales.

El martes incluirá, además, otros compromisos destacados. A las 9, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en Ezeiza.

Por su parte, el titular de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026 en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

Finalmente, a las 16, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asistirá a la apertura de los Premios Revista Quórum en la Facultad de Derecho de la UBA.