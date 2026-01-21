El Central compró U$S 107 millones, las reservas superaron los U$S 45.000 y Caputo se reunió con Georgieva en Davos

El Banco Central compró este miércoles U$S 107 millones y en trece jornadas sumó U$S 823 millones. De esta forma, las reservas internacionales treparon a U$S 45.077 millones, con un avance de U$S 203 millones con relación al martes.

Reservas en alza: el Banco Central sumó U$S 107 millones

Pese a esta seguidilla positiva, las reservas netas se mantienen negativas en el orden de los U$S 3.500 millones. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este miércoles en Davos con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, con quien analizó la marcha del programa económico.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en sus redes sociales.

El organismo aún no confirmó el envío de la misión que dispara un desembolso de U$S 1.000 millones.

En este contexto, el dólar oficial cayó $ 5 a $ 1.405 para la compra y $ 1.455 para la venta. Para los minoristas en los bancos, el valor se mantuvo en $ 1.410 y $ 1.460, respectivamente. El mayorista cerró en $ 1.420 y $ 1.430.

El “blue” siguió en $ 1.450 y $ 1.500, con un diferencial a $ 1.515 en Córdoba. El MEP quedó en $ 1.463 y el Contado con Liquidación en $ 1.523.

Corresponsalía Buenos Aires