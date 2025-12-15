Semana a contrarreloj en el Congreso: el oficialismo apura Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral antes de fin de año

El Congreso de la Nación inició la semana más intensa de las sesiones extraordinarias, con el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) forzado a operar como un «reloj suizo» para aprobar el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en un cronograma que no admite demoras. La meta del oficialismo es dejar las leyes listas para su sanción final antes de fin de año.

El desafío es mayúsculo: el Ejecutivo carece de quorum y mayoría propia en ambas Cámaras y debe coordinar con sus aliados para avanzar en 72 a 96 horas.

Diputados: la ley de Presupuesto 2026 como prioridad de negociación

En la Cámara Baja, la Ley de Gastos (Presupuesto 2026) es la iniciativa con mayores chances de ser sancionada, actuando como un vehículo de negociación central entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, blindó la ingeniería de comisiones:

Durante la tarde de hoy se constituirán las comisiones de Legislación Penal (para el texto de «inocencia fiscal») y de Presupuesto y Hacienda .

(para el texto de «inocencia fiscal») y de . Las presidencias quedaron en manos libertarias, con Laura Rodríguez Machado y Alberto Benegas Lynch respectivamente.

El trámite del Presupuesto 2026 continuará mañana martes en comisión, con el objetivo de obtener dictamen y llevarlo al recinto entre el miércoles o jueves. La urgencia es girar el articulado al Senado para que sea tratado antes del fin de semana.

Bullrich marca la cancha en el Senado con una Reforma Laboral express

Mientras aguarda el Presupuesto, la Cámara Alta tiene su propia agenda apretada. El martes, a partir de las 11, se realizará la reunión de Labor Parlamentaria para definir la trayectoria de la Reforma Laboral.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se perfila como la principal impulsora de la agenda ultrarrápida. La funcionaria manifestó su deseo de obtener el dictamen de la reforma este mismo viernes –una meta ambiciosa, dada la gran cantidad de pedidos de expositores de la oposición– y llevarla al recinto el sábado 27 o lunes 29 de diciembre.

Para cumplir con este cronograma, el oficialismo deberá resolver rápidamente la distribución de butacas en las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El debate formal de la reforma laboral se iniciará el miércoles.

La agenda de la última semana de diciembre, por lo tanto, prevé la potencial sanción de las dos leyes más importantes de la gestión: el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral.