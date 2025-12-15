Javier Milei celebró el triunfo de «su amigo» Kast en el balotaje y Cancillería traza la agenda bilateral con Chile

El presidente Javier Milei y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se refirieron al triunfo de José Antonio Kast en el balotaje de Chile. Mientras el Presidente utilizó sus redes sociales para celebrar la victoria en términos ideológicos, la Cancillería se enfocó en el protocolo y la agenda de cooperación bilateral.

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para manifestar un efusivo respaldo, calificando el resultado como el «aplastante triunfo de mi amigo».

El mandatario enmarcó la victoria en una línea de pensamiento continental: «Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI…!!!”, publicó Milei, enfatizando la defensa de «la vida, la libertad y la propiedad privada».

Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que…

En sintonía con él, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la «libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene.»

Cancilleria traza una agenda bilateral con Chile tras el triunfo de Kast

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado oficial que se centró en la agenda bilateral estratégica con el país vecino.

La Cancillería auguró al nuevo Presidente «el mayor de los éxitos en su gestión» y reafirmó la voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y otros socios regionales en la defensa de los principios de la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos. El organismo destacó que el objetivo es promover el crecimiento económico y la prosperidad en la región.

El documento oficial detalló la agenda de cooperación que Argentina buscará reforzar con las nuevas autoridades chilenas. Esta incluye el diálogo en materias prioritarias como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones, y la cooperación en sectores clave de la economía que benefician a ambos países.