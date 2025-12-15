El ajedrez de Manuel Adorni en el Gabinete: toma la «caja» del Estado y designa un operador clave para el Congreso

Manuel Adorni completó el golpe de timón en la Jefatura de Gabinete (JGM) al formalizar la salida de los funcionarios heredados y la incorporación de nombres de su círculo de confianza. La reestructuración no es solo administrativa, sino que reordena el manejo de los organismos de alto valor patrimonial y la coordinación política con el Congreso.

Los nombramientos, oficializados este lunes en el Boletín Oficial, confirman la llegada de dos hombres provenientes directamente de la Vocería Presidencial a cargos clave. Los cambios se enmarcan en la decisión de Adorni de eliminar las vicejefaturas y pasar a un esquema más concentrado de secretarías.

Ajedrez de Manuel Adorni en el Gabinete; Quiénes son los hombres de confianza que toman el control

Los dos funcionarios de confianza del vocero que asumen roles estratégicos en la Jefatura de Gabinete son:

Ian Lionel Vignale: Designado Secretario Ejecutivo , reemplazando a Nicolás Andrés Germán. Vignale asume la responsabilidad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la compañía Corporación Puerto Madero , dándole a Adorni el control directo sobre la caja de bienes inmuebles del Estado.

Designado , reemplazando a Nicolás Andrés Germán. Vignale asume la responsabilidad de la y la compañía , dándole a Adorni el control directo sobre la caja de bienes inmuebles del Estado. Federico Esteban Sicilia: Designado Secretario de Coordinación Legal y Administrativa, en reemplazo de Juan Manuel Gallo. Sicilia, que venía de ser secretario administrativo en la Vocería, tendrá a su cargo la delicada Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

Ambos nombramientos implican que el área de Manuel Adorni gana peso político y control operativo sobre organismos sensibles dentro de la administración central.

La purga de Manuel Adorni en el Gabinete: la salida de Rolandi y el técnico que no convenció

La nueva estructura se consolidó tras la salida forzada de José Rolandi, el técnico que se desempeñó como vicejefe de Gabinete y era considerado un hombre clave para la continuidad administrativa, tras las gestiones de Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Aunque Rolandi ofreció alternativas para seguir colaborando, Adorni decidió dar por terminado el vínculo, confirmando la purga de los técnicos de la gestión anterior que no se ajustaban a la nueva dinámica.

El enlace PRO que llega para manejar el Congreso, otra designación clave de Adorni

La otra designación clave que refuerza la «mesa chica» de Adorni es la de Ignacio Devitt como nuevo Secretario de Asuntos Estratégicos.

Devitt, que tiene pasado en puestos jerárquicos de empresas como Philip Morris y Genneia, además de haber sido concejal por el PRO en Vicente López, fue presentado en la mesa política de Casa Rosada con un doble rol:

Coordinación Estratégica: Manejará la coordinación entre las políticas de Defensa, Seguridad Nacional e Inteligencia. Enlace Parlamentario: Asumirá las funciones de enlace entre la Casa Rosada y el Congreso, recogiendo el rol que cumplía extraoficialmente Rolandi.

La designación de Devitt implica la transferencia de la exsecretaría de Relaciones Parlamentarias, un movimiento que consolida su poder dentro de la Jefatura de Gabinete como el nuevo operador político de Adorni frente al Legislativo.