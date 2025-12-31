Nuevas reglas para el dólar en 2026: los cambios que se vienen en el sistema de bandas cambiarias

Desde el inicio de 2026 comenzará a regir el nuevo esquema de bandas cambiarias para el dólar, que dejarán de ajustarse a un ritmo fijo del 1% mensual y pasarán a actualizarse de acuerdo con la inflación oficial. La medida busca corregir el atraso cambiario y dejar de utilizar al tipo de cambio como ancla para el resto de los precios de la economía.

El rediseño de las bandas llega luego de los reclamos de distintos sectores que alertaban por la pérdida de competitividad. Con este nuevo mecanismo, se busca que el valor del dólar acompañe más de cerca la evolución del costo de vida, medida por el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.

A partir de enero, el rango cambiario se ajustará según la inflación registrada dos meses antes. En el primer mes del año se tomará como referencia el índice de noviembre, que fue del 2,5%, dejando sin efecto el esquema anterior de actualización automática mensual.

En la actualidad, las bandas se ubican entre un piso de 916 pesos y un techo de 1.526 pesos. Con el nuevo criterio, se estima que hacia fines de enero el techo podría ubicarse en torno a los 1.564 pesos, de acuerdo con cálculos de analistas del mercado.

Para febrero, los economistas prevén un nuevo ajuste cercano al 2,1%, en línea con la inflación proyectada para diciembre según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. En ese sentido, en el mercado de futuros ya se operan valores de dólar mayorista de aproximadamente 1.522 pesos para fines de febrero y 1.555 pesos para marzo.

Nuevas bandas cambiarias para el dólar: qué mirará el mercado en los próximos meses

Uno de los desafíos del nuevo esquema será la acumulación de reservas, un punto central en la relación con el Fondo Monetario Internacional. Especialistas coinciden en que el funcionamiento de las bandas dependerá del orden fiscal y del respaldo político con el que cuenta el Gobierno.

La atención también estará puesta en la demanda de divisas por turismo en el verano, un factor que podría presionar sobre el tipo de cambio. La evolución del turismo emisivo será una de las variables clave para evaluar el comportamiento del dólar en los primeros meses del año.

A este escenario se suma la liberación de depósitos por menos de 100.000 dólares del último blanqueo realizado a través de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, por un monto que superaría los 20.000 millones de dólares. Además, continúa el proceso de normalización del mercado cambiario, con mayor flexibilización de operaciones y una mayor emisión de títulos de deuda en moneda extranjera por parte del sector público y privado.