La deuda de Neuquén cierra el 2025 con buen puntaje: calificadora destacó cuatro políticas de Rolando Figueroa

La provincia de Neuquén cerró el 2025 manteniendo su calificación crediticia en BBB+(arg), un buen puntaje dado por su adecuada posición de liquidez, una autonomía fiscal superior a la media, la consolidación de balances y el bajo nivel de endeudamiento y riesgo de refinanciación. Así lo describió FIX SCR en el informe del 23 de diciembre y que recibió el ministro de Economía, Guillermo Koenig.

En el documento al que accedió Diario RÍO NEGRO, la agencia afiliada a Fitch Ratings resaltó cuatro factores para definir mantener la calificación de largo plazo de la deuda de Neuquén.

En cuanto a la consolidación del margen operativo, estimó que, al final del ejercicio, se ubicaría en un rango entre el 5% y 6%, «reduciéndose significativamente del 12,8% del 2024 y marcando un equilibrio operativo del ISSN por segundo año consecutivo».

Destacó también una adecuada posición de liquidez y que, desde el 2024 y a la fecha, la Provincia no emitió Letras del Tesoro «pudiendo gradualmente descomprimir vencimientos de corto plazo».

Por otro lado, destacó el bajo nivel de endeudamiento y riesgo de refinanciación: al cierre del tercer trimestre, la deuda representó un bajo 18,3% de los ingresos corrientes anualizados (una disminución del 5,6% interanual), «el nivel más bajo de los últimos años». La calificadora estima que se ubique en 17% al cierre del ejercicio 2025.

Y por último, FIX SCR ponderó una autonomía fiscal de Neuquén «superior a la media provincial». «Estructuralmente, la Provincia presenta una buena autonomía fiscal superior a la media provincial, con recursos propios que representaron el 80% de los ingresos corrientes contemplando el promedio para período 2020-2024», destacó. Según el informe, esto se explicó «por una mayor contribución de las regalías y a una menor dinámica de las transferencias discrecionales de Nación».

«Se espera que estos niveles de autonomía presupuestaria se sostengan en los próximos años. Por otro lado, la baja dependencia de recursos federales automáticos, especialmente a partir del 2024, le permitió a la Provincia reducir la exposición a eventuales cambios en el marco regulatorio desde el gobierno nacional», se indicó.

Perspectivas de mejora

El informe de FIX SCR analizó que podría revisar la calificación «al alza» si se mantienen factores como una profundización de las inversiones en el sector de hidrocarburos que permita garantizar un crecimiento estructural sostenido en los recursos propios, la «prudencia en la administración de las erogaciones corrientes» y la gestión de un «adecuado perfil de deuda».

Además, consideró como un factor relevante para revisar la calificación de corto plazo «si el mejor flujo operativo le permite a la Provincia consolidar una sólida posición de liquidez que pueda cubrir los pasivos corrientes, y sin necesidad de realizar emisiones de Letras del Tesoro para solventar deficiencias estacionales de caja».

La Provincia pudo afrontar nuevamente el pago de aguinaldos sin recurrir a emisiones ni adelantos de regalías, como venía ocurriendo en la anterior gestión.

Qué significa la calificación BBB

Desde el gobierno destacaron hoy el informe de la calificadora y afirmaron que Neuquén atraviesa «una etapa de desendeudamiento y consolidación fiscal», mientras avanza en la gestión de créditos internacionales «con condiciones sostenibles y con destino exclusivo para obras de infraestructura», no para gastos corrientes.

La calificación BBB implica una «adecuada calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país». Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor posibilidad de afectar la capacidad de repago en tiempo y forma en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores (A, AA o AAA), según explica FIX SCR en su sitio web.