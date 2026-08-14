Préstamos en dólares para empresas: los bancos apoyan la medida, pero anticipan una implementación gradual

La flexibilización impulsada por el Gobierno para ampliar el acceso de las empresas al financiamiento en dólares fue recibida con respaldo por buena parte del sistema financiero, aunque los bancos anticipan que la expansión del crédito será progresiva.

Las entidades coinciden con el diagnóstico oficial de que una mayor oferta de financiamiento puede mejorar las condiciones financieras de las empresas. Sin embargo, fuentes del sector descartaron que la medida genere un boom inmediato de préstamos en moneda extranjera.

El principal motivo es que muchas empresas todavía prefieren endeudarse en pesos y evitan asumir el riesgo asociado a una deuda en dólares. Además, los bancos aguardan el DNU y la reglamentación definitiva del Banco Central para conocer con precisión las condiciones bajo las cuales podrán otorgar estos créditos.

Los bancos locales, entre los más interesados

Las entidades de capital nacional son las que recibieron con mayor entusiasmo la iniciativa, ya que desde hace tiempo reclaman ampliar los destinos posibles para los depósitos en dólares de sus clientes.

Desde Adeba consideraron que el cambio permitirá una “intermediación financiera más eficiente” de los ahorros en dólares hacia el sector privado y que puede favorecer tanto la captación de depósitos como la generación de préstamos productivos en esa moneda.

En el Banco BST también destacaron que ya existe demanda de las empresas. Según señalaron, sus clientes corporativos están solicitando líneas en dólares y la nueva normativa permitirá ampliar las alternativas de financiamiento.

Una situación similar describieron desde Banco Mariva. Gonzalo Cabrera, gerente comercial de la entidad, explicó que algunas compañías muestran interés en endeudarse en dólares debido al elevado costo del financiamiento en pesos.

El ejecutivo advirtió, sin embargo, que los bancos deberán analizar cuidadosamente el riesgo de descalce cambiario. Algunas actividades, como la construcción y la industria automotriz, pueden tener ingresos o productos vinculados al dólar aunque no generen divisas de manera directa.

Prudencia entre los bancos internacionales

Las entidades de capital extranjero mantienen una postura más cautelosa. Según fuentes del sector, estos bancos buscan evitar riesgos asociados al descalce de monedas y todavía esperan conocer las condiciones definitivas de implementación.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a buena parte de las entidades internacionales, no había emitido por el momento un comunicado sobre la medida.

Entre las principales dudas aparecen las tasas, los plazos y los montos que tendrán los nuevos créditos. La falta de antecedentes recientes también dificulta anticipar cómo funcionará el mercado.

En una de las entidades consultadas señalaron que cada solicitud deberá ser evaluada de manera individual, teniendo en cuenta la capacidad de pago de la empresa, las características de la operación, las garantías y las políticas de riesgo del banco.

El problema del plazo de los depósitos

Otro de los interrogantes está relacionado con el fondeo. Actualmente, buena parte de los depósitos en dólares tiene plazos relativamente cortos, mientras que las empresas necesitan créditos de mayor duración para financiar inversiones.

Desde una entidad explicaron que el crecimiento del crédito en dólares no dependerá solamente de la existencia de depósitos disponibles, sino de la capacidad del sistema financiero para conseguir fondeo de mayor plazo.

Por eso, aunque los bancos consideran que la flexibilización puede ampliar el financiamiento para el sector productivo, el desarrollo del mercado dependerá de la reglamentación definitiva, la demanda de las empresas y la capacidad de las entidades para administrar el riesgo cambiario y conseguir financiamiento de largo plazo.

Con información de TN.