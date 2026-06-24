El dólar minorista superó los $1.500 en bancos y se acelera la presión cambiaria

La cotización del dólar se aceleró en las últimas semanas y en varios bancos privados el precio para los minoristas cerró este miércoles por encima de los $ 1.500. Es un aumento del orden de los $ 70 en lo que va del mes, equivalente a 4,6%.

La cotización del dólar para minoristas superó los $ 1.500

Esta suba va en paralelo al incremento de la cotización oficial, que en el Banco Nación avanzó a $ 1.445 para la compra y $ 1.495 para la venta, lo cual representa un alza de 4,5% desde el inicio de junio. Por su parte, el mayorista mostró la misma tónica para ubicarse en $ 1.461 y $ 1.471 para ambas puntas.

En ese escenario, el “blue” y los financieros afirmaron su cotización por encima de los $ 1.500. En la plaza informal en la City porteña se pagó $ 1.500 y $ 1.520, mientras que en Córdoba escaló a $ 1.536. En tanto, el MEP llegó a $ 1.503 y el contado con liquidación a $ 1.550.

Este aumento obedece tanto a razones domésticas como internacionales.

En el plano global, el dólar se fortaleció ante la expectativa de los inversores de que la Reserva Federal aumente la tasa de interés en 2027. Los analistas interpretan que el aumento en el precio de la energía que dejó la guerra entre Estados Unidos e Irán mantendrá la inflación al alza y eso obligará a la autoridad estadounidense a subir las tasas de interés.

Justamente todo lo contrario a lo que pretende Donald Trump, quien supo embestir muy fuerte contra el extitular de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien no cedió a la presión del mandatario. Su sucesor, Kevin Warsh, es quien ahora concentra el foco de atención.

Por otro lado, en lo particular, en las últimas horas se produjo una fuerte caída de las acciones tecnológicas en los mercados asiáticos que provocó un cimbronazo y llevó a los inversores a buscar refugio en el dólar.

Este movimiento no solo afectó al peso, sino que también impactó en el real, que se depreció cerca de un 3% en la semana.

En el plano local hubo una retracción de la oferta al debilitarse la liquidación de la cosecha gruesa, lo cual llevó al Banco Central a reducir la compra de reservas para no tensionar aún más el precio. En paralelo, hubo intervenciones en los mercados de futuros para amortiguar la suba de la divisa. Este miércoles adquirió U$S 70 millones y el promedio de las últimas cinco ruedas quedó en U$S 44 millones.

Así las reservas brutas quedaron en U$S 46.937 millones, aunque las netas siguen en rojo en U$S 700 millones. A su vez, comenzó a impactar la demanda de divisas para el pago de dividendos, especialmente en el sector energético.

El impacto en la plaza minorista llevó a que al menos dos bancos –Supervielle y Patagonia, según registros del Banco Central– marcaran al valor del dólar a $ 1.506 y $ 1.505, respectivamente, para sus clientes.

Este movimiento tomó por sorpresa a los analistas locales. Según el REM que publicó el Banco Central, los cálculos hechos a principios de junio esperaban un dólar por encima de los $ 1.500 recién para septiembre.

Cuenta corriente, en rojo

La cuenta corriente –la diferencia entre ingresos y egresos de divisas del país– registró en el primer trimestre un saldo negativo de U$S 1.651 millones de dólares. De esta forma, mostró una mejora con relación al rojo de U$S 5.158 millones que se produjo en el mismo período de 2025. Esta reducción se explica fundamentalmente por el fuerte aumento de las exportaciones. Por otro lado, la menor salida de divisas contribuyó a que el Banco Central cuente con más recursos para sostener la cotización.

La mayor salida de dólares se dio por el lado de los servicios: U$S 4.028 millones y dentro de ese rubro se destaca el “turismo”, que dejó un déficit de U$S 3.184 millones, dado que el gasto del turismo emisivo es muy superior al del receptivo.

Por otro lado, la deuda bruta total externa del país (Estado y empresas) ascendió a U$S 321.783 millones y aumentó U$S 2.261 millones con relación al período anterior. El 54% de esa deuda le corresponde al Estado.

El informe del INDEC también precisó que los argentinos y las empresas nacionales tienen invertidos o guardados fuera del país U$S 499.098 millones.

Corresponsalía Buenos Aires