El dólar oficial cerró en $ 1.400: el fin de la liquidación del campo impulsó la suba

Pese a una intensa intervención oficial, el dólar registró otra jornada al alza este martes 30 de septiembre debido a la marcada disminución de la oferta, tras haberse agotado la liquidación extraordinaria de las cerealeras.

Lo que había comenzado a observarse, especialmente en el último tramo de la rueda del lunes, se prolongó este martes. De allí que no sorprendió el repunte de la divisa, aplacado parcialmente por ventas que se especula llegaron desde el Tesoro Nacional.

A poco de habilitarse las operaciones, la oferta de billetes prácticamente desapareció y llegó a marcarse hasta $ 1.450 por unidad.

Las maniobras del Tesoro Nacional para frenar la escalada del dólar

En ese momento apareció una oferta de U$S 2.000 millones a $ 1.380, que los agentes identificaron provenientes del Banco Central posiblemente por cuenta y orden del Tesoro Nacional; que de esta forma habría volcado al mercado parte de los dólares que desde la otra ventanilla le estaba comprando en bloque a los exportadores (hoy vencía el plazo para el ingreso de las divisas de la exportación registrada el miércoles).

Según advirtieron analistas, esta venta, que busca acotar el movimiento ascendente del dólar, también se vincula con el cierre de las posiciones de futuro al 30 de septiembre (se liquidan por diferencias de cotizaciones pactadas y en pesos).

Finalmente, la operación se mantuvo en esa cotización de $ 1.380 hasta el fin del día. Esto arrastró al dólar oficial que en la pizarra del Banco Nación trepó a $ 1.350/1.400, con una suba de $ 20 con relación al cierre previo.

Lo mismo sucedió con el mercado de futuros, dado que siguió firme la demanda para coberturas. Al 30 de octubre el precio del dólar se pactó en $ 1.494, lo que implica un aumento de 9% respecto al cierre de septiembre.

Esto marca la desconfianza de los inversores sobre la continuidad del esquema cambiario pasado el acto electoral.

En la plaza financiera el MEP saltó hasta $ 1.493 y el Contado con Liquidación quebró los $ 1.500 para trepar hasta $ 1.537.

En consecuencia, la brecha con el oficial es de 7% en MEP y de 10% en el CCL. Este spread nació desde la decisión del Banco Central de prohibir a las personas físicas participar del mercado financiero si compran dólares en el oficial.

Para los minoristas en las ventanillas de los bancos la cotización quedó en $ 1.360/1.410. En tanto, el “blue” se ubicó en $ 1.425/1.455, en Córdoba se pagó hasta $ 1.460.

Reservas del Banco Central a la baja y Riesgo País en alza

Las reservas quedaron en $ 40.374 millones y cayeron U$S 748 millones. La baja se produjo por los habituales movimientos de fin de mes (por regulaciones de los bancos y pagos por U$S 120 millones a CAF, BIRF y Club de París).

En lo que respecta a bonos y acciones, los inversores volvieron a tomar distancia de los activos argentinos y los bonos perdieron hasta 5%. De allí que el indicador de riesgo regresó a la zona de 1.200 puntos.

El MERVAL de Buenos Aires retrocedió 1,3%, mientras que los ADRs operaron con bajas superiores a 5%.

En esta ocasión, ni el anuncio de una nueva reunión entre Javier Milei y Donald Trump sirvió para frenar el malhumor con Argentina. Se especula que para ese encuentro habrá más definiciones acerca de cómo será el mecanismo de respaldo para que el país garantice el pago de su deuda.

A la situación de incertidumbre se le sumaron rumores de profundización del cepo cambiario a partir de lo denunciado por el CEO de la app Cocos, Ariel Sbdar, quien dijo que “le pidieron apagar” la posibilidad de comprar dólar oficial desde su aplicación.

Javier Milei admitió que la economía «está frenada»

El presidente, Javier Milei, admitió que la economía “está frenada” y atribuyó la situación a la oposición y más concretamente al kirchnerismo, a quien acusó de estar dispuesto a “romper todo”.

El presidente dijo que debido a que la situación general del país, incluido el plano político y social, era “muy positiva; del otro lado, decidieron empezar a atacar, a romper todo”.

“En esa vocación destructiva, la consecuencia de esto es que te aumentó el Riesgo País y cuando te aumenta el Riesgo País, se te dispara la tasa de interés y al dispararse la tasa de interés, se te frena la actividad económica”, añadió el jefe de Estado.

Milei se mostró confiado en que pasadas las elecciones de octubre la situación se normalizará porque volverá a haber un horizonte de más largo plazo para la toma de decisiones.

En ese sentido, el presidente apuesta todas las fichas al acuerdo con Trump.

Corresponsalía Buenos Aires