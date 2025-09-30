Dólar hoy: cotizaciones actualizadas en Argentina al inicio del martes 30 de septiembre 2025

El dólar hoy en Argentina arranca la última jornada de septiembre de 2025 con importantes movimientos. Tras una nueva suba registrada ayer, el mercado cambiario se mantiene expectante ante la cotización del billete verde este martes 30 de septiembre 2025. Descubrí el precio de los tipos de cambio clave: el valor actualizado del Dólar Oficial, el precio del Dólar Blue y la última hora de los dólares bursátiles, el Dólar MEP y el Contado Con Liquidación (CCL).

Las cotizaciones del dólar de este martes 30 de septiembre 2025 inician en:

Dólar Blue: $1.430 para la venta.

$1.430 para la venta. Dólar Oficial: $1.370 en Banco Nación .

$1.370 en . Dólar MEP: $1.451,25

$1.451,25 Dólar CCL: $1.488,39

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en el comienzo de la jornada cambiaria de este martes 30 de septiembre 2025, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones martes 30 de septiembre 2025

El dólar oficial en Banco Nación abre en $1.320 para la compra y $1.370 para la venta, este martes 30 de septiembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar hoy.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1325 1375 Banco Nación 1320 1370 Banco ICBC 1295 1380 Banco BBVA 1330 1385 Banco Supervielle 1330 1380 Banco Ciudad de Bs As 1315 1375 Banco Patagonia 1330 1380 Banco Santander 1310 1360 Banco Galicia Más 1330 1380 Banco Credicoop 1320 1370 Banco Macro 1315 1390 Banco Piano 1320 1390 Banco BPN 1320 1390

Se observa que en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia en $1.320 para la compra y $1.390 para la venta este martes 30 de septiembre 2025.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones martes 30 de septiembre 2025

El dólar blue abre este martes 30 de septiembre 2025 en:

Para la compra: $1.410

Para la venta: $1.430

Por su parte, los dólares financieros operan este martes 30 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.451,25

Dólar CCL:

Apertura: $1.488,39

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.794 en septiembre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.