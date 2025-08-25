Javier Milei reapareció en público sin referirse a las presuntas coimas en Discapacidad: qué dijo 

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei participó de la inauguración del edificio Corporación América. En su discurso no hizo referencia a los audios que involucran a su hermana, Karina Milei, y a Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia. Qué dijo.

El presidente se refirió principalmente a la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, mencionó excompañeros y anécdotas durante su paso por la entidad (donde trabajó durante 15 años) y aseguró que fue clave para desarrollar su “amor por el sector privado”.

Javier Milei: «Ustedes creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses»

Además, el jefe de Estado defendió su gestión, argumentó que enfrenta a una oposición que busca «romper el país». La crítica apuntó al kirchnerismo y a las leyes que, según el oficialismo, perjudican el equilibrio fiscal.

«Por más que el Congreso las quiera revertir. No me molesta, vamos a insistir después. No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre, si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en 1 mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses«, aseguró Milei y cerró con una risa irónica.

«Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, que era previsible, esto es como es el Ajedrez, las negras también juegan. Están los de enfrente que quieren romper todo. Al político demagogo no le importa prender fuego el país y gobernar sobre las cenizas. Ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país», agregó.

Tanto desde el sector público como el privado debemos aunar esfuerzos para que la única prioridad sea sacar el país adelante». Javier Milei

El presidente reconoció a Guillermo Francos, a quien elogió como el «mejor jefe de Gabinete de la historia». «Francos está actualmente a cargo de negociar con los orcos del Congreso», a quienes acusó de ser «destituyentes» que buscan «romper el plan económico» y «aprobar cualquier tipo de barbaridades para desestabilizar el país».

También agregó que fue Francos quien lo impulsó a ser presidente, recordando que primero lo animó a escribir en medios y luego, durante la campaña de Daniel Scioli, le sugirió desarrollar un programa económico.

Javier Milei habló poco más de 20 minutos, pero no hizo mención directa a las presuntas coimas en Discapacidad, que surgieron de audios de Diego Spagnuolo en la Andis. Hasta ahora, uno de los integrantes del Gobierno en expresarse al respecto fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y también el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, primo segundo de Martín.

Las declaraciones de Martín Menen y Eduardo “Lule” por las presuntas coimas en discapacidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó este lunes a la mañana que las denuncias por presuntas coimas en el Gobierno son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses, y enfatizó: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)”.

En relación con las denuncias sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el diputado dijo que en las próximas elecciones “probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar”, en diálogo con A24.

Por su parte, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, rompió el silencio y emitió un duro comunicado en su cuenta de X para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una «burda operación política del kirchnerismo».

En su descargo, el funcionario, señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción, negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno.