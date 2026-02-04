El dólar oficial y el blue retomaron la tendencia alcista, mientras que las reservas cayeron más de US$ 250 millones

Se despertó el dólar este miércoles 4, en medio la paz cambiaria. El tipo de cambio oficial registró su primer incremento en una semana, mientras que el blue también registró una suba. Mientras tanto, las reservas del Banco Central se desplomaron más de US$ 250 millones.

El dólar mayorista subió $1,5 (un incremento del 0,10%) y cerró en $1.447,50, a un 8,5% del límite superior de la banda cambiaria.

El tipo de cambio, de esta manera, se mantiene ubicado por debajo de los $1.500, cifra que no supera desde hace dos semanas.

Con respecto al minorista, las pantallas del Banco Nación mostraron que la divisa culminó en $1.465. De esta manera, el dólar tarjeta -con un recargo del 30% por Ganancias- cerró en $1.904,50.

Los financieros tuvieron comportamientos mixtos: mientras el MEP cayó 0,1% y quedó en $1.458,60, el Contado Con Liquidación (CCL) avanzó $0,48 hasta $1.493,52. En el ámbito informal, el dólar blue subió $5 hasta los $1.455.

Qué pasó con las reservas del BCRA este míercoles

Esta jornada el Banco Central cumplió un mes exacto desde que comenzó a comprar reservas de manera consecutiva. Aún así, las arcas tuvieron una pérdida de US$ 250 millones.

Este miércoles la autoridad monetaria adquirió US$ 44 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), mientas que las reservas brutas terminaron en US$ 45.417. Ayer, las mismas estaban en torno a los US$ 45.673. En lo que va de febrero, ya se adquirieron más de US$ 140 millones.

Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito Financiero, la merma en las reservas se explicó en un 70% por una «caída de cotizaciones» e indicaron que estas mismas no están relacionadas con el oro, que justo hoy tuvo una leve suba. Asimismo, no supieron explicar a qué se debió el 30% restante.