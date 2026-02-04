El riesgo país se aferró a los 500 puntos este martes y las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street

La tendencia negativa persiste en los mercados después del «martes negro» de ayer. El riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas registraron pérdidas de hasta 6% en Wall Street.

El indicador del JP Morgan terminó en 502 puntos básicos, en una jornada que llegó a alcanzar los 506, según Rava Bursatil. Hace menos de una semana, el riesgo país había tocado los 474 puntos, uno de los valores más bajos en casi ocho años.

Mientras tanto, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 0,7% esta jornada y quedó en los 3.015.927 puntos básicos. Midiendo en dólares, los títulos públicos ganaron un leve 0,1% en promedio.

Las pantallas se tiñeron de rojo en Wall Street

Con respecto a las acciones argentinas, los paneles mostraron mayoritariamente pérdidas, liderado por BBVA que cayó 6,78% este miércoles.

La lista estuvo seguida por:

Telecom Argentina: -5,79%

Edenor: -5,34%

Banco Supervielle: -4,81%

Banco Macro: -4,78%

Por otra parte, un pequeño grupo reducido registró ganancias ó al menos revertir al cierre de la rueda:

Globant: 3,70%

YPF: 0,38%

Tenaris: 0,04%

Mercados: la reacción a la polémica del Indec

Según reportaron desde Infobae a través de consultoras, la reacción de los mercados se contextualiza por la postergación de la nueva fórmula de la inflación y la renuncia del titular del Indec, Marco Lavagna. “Es una mala noticia, en todo sentido”, respondió el economista Gabriel Caamaño.

“Costó mucho retomar la credibilidad estadística y por eso lo actual es una pésima señal, reaparecen las dudas de que el Gobierno interfiera otra vez en los datos estadísticos”, dijo a Reuters el economista Marcelo Rojas.